Meteo – Predominio di maltempo nel Weekend, con piogge, temporali e possibili nubifragi: i dettagli

Instabilità protagonista sulla nostra Penisola

L’instabilità continua ad essere protagonista sulla nostra Penisola a causa del persistente afflusso di correnti perturbate di natura atlantica sul Mediterraneo centrale, responsabile dell’innesco di una serie di perturbazioni fin dagli esordi della settimana corrente. Piogge e occasionali temporali coinvolgono lo stivale anche nella giornata corrente e in particolare il centro-nord, con qualche isolato fenomeno in azione questo pomeriggio anche su Campania e Puglia.

Nuovo impulso di maltempo a partire da domani

A partire dalla giornata di domani venerdì 12 maggio un nuovo impulso di maltempo sembra poter interessare ancora una volta la nostra Penisola e il Mediterraneo centrale, rinnovando piogge e possibili temporali localmente anche intensi che si protrarranno sull’Italia fino al prossimo Weekend, come vedremo anche nel presente editoriale. La neve continuerà ad imbiancare le cime alpine più alte e le temperature non subiranno grosse variazioni o subiranno un calo anche sensibile nei valori massimi in alcune zone.

Weekend nel mirino del maltempo

L’impulso instabile andrà ad alimentare una perturbazione che sarà in risalita dai settori nordafricani nel Weekend, causando un peggioramento che si estenderà pertanto al fine settimana e che sembra coinvolgere, in maniera comunque non omogenea, l’intera Penisola. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo il maltempo sembra poter assumere carattere diffuso, con fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Possibili nubifragi specie sul versante tirrenico; neve sulle Alpi

Le condizioni meteo appariranno pertanto in sensibile ulteriore peggioramento nel Weekend, quando piogge e possibili temporali saranno assoluti protagonisti del panorama meteorologico del Mediterraneo centrale, con possibili nubifragi localizzati soprattutto lungo il versante tirrenico. Nevicate continueranno a interessare il settore alpino a quote comunque di alta montagna, mentre le temperature, come anticipato precedentemente, non subiranno variazioni significative risultando al più in diminuzione anche sensibile in alcune aree nei valori massimi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni