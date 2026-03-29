Meteo – Prevalente stabilità in Italia, nonostante un aumento della nuvolosità: ecco i dettagli

Tempo perlopiù stabile e asciutto in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo sulla nostra Penisola rimangono generalmente e relativamente stabili e asciutte grazie ad un aumento di pressione temporaneo sul bacino del Mediterraneo centrale, con nuvolosità che già oggi tende ad aumentare su diversi settori del Paese. Le temperature, nonostante questo, tendono comunque ad aumentare leggermente e ulteriormente rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Breve finestra stabile e asciutta

Dalla seconda metà della giornata di ieri si è quindi aperta sulla nostra Penisola una finestra relativamente più stabile e asciutta, ma anche temporanea, testimoniata peraltro dall’assenza di allerte diramate dalla Protezione Civile per oggi. Tale finestra di stabilità, in ogni caso e come scritto precedentemente, si inserisce in un contesto di cieli spesso nuvolosi, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Fenomeni isolati si attivano comunque specialmente sulle Alpi occidentali.

Prossime ore con stabilità persistente

Le prossime ore proseguiranno nel segno della stabilità persistente sulla nostra Penisola, grazie ad un temporaneo aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo, in un contesto tuttavia di cieli che si manterranno perlopiù nuvolosi, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. La nuvolosità si addenserà soprattutto al centro-sud e andranno esaurendosi anche le note di isolato maltempo che nel frattempo hanno preso vita in particolare sulla Sardegna questo pomeriggio.

Temperature in aumento

L’arrivo della nuvolosità rappresenterà un ostacolo per il fenomeno dell’inversione termica nella prossima notte. Infatti, le temperature confermeranno generalmente un aumento anche sensibile in alcuni casi rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, allineandosi più o meno alle medie di riferimento. Il clima, di conseguenza, risulterà tipico del periodo, anche se un peggioramento con un nuovo calo delle temperature rimane alle porte del Paese, sul cui dettaglio previsionale approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

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