Meteo – Prevalente stabilità nel Weekend con temperature in ripresa, ma occhio a isolato maltempo: i dettagli

Piogge e rovesci sulle regioni centrali adriatiche e meridionali tirreniche

Piogge e rovesci si azionano quest’oggi sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali tirreniche a causa del persistente afflusso di correnti più fresche e instabili di matrice polare marittima sul Mediterraneo centrale. Le temperature, in questo contesto, si attestano su valori praticamente invernali, con la neve che infatti scende a quote relativamente basse, specie sul medio versante adriatico.

Prossime ore con maltempo insistente

Il maltempo insisterà nelle prossime ore nelle medesime zone del Paese, alimentato dall’afflusso di correnti più fredde e perturbate di stampo polare marittimo e innescate dall’isolamento di una goccia fredda che, in questo momento, si sta già spostando verso est. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento, ma restando sempre su valori al di sotto della media di riferimento.

Miglioramento in arrivo già dalla prossima notte

Un netto miglioramento delle condizioni meteo avanzerà sulla nostra Penisola già dalla seconda parte di domani sabato 28 marzo, inaugurando un Weekend che, a conti fatti, risulterà in prevalenza stabile e asciutto. Tuttavia, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo, qualche rovescio residuale insisterà su alcuni settori del nostro Paese. In questo contesto, le temperature appariranno comunque in graduale ripresa, riattestandosi entro domenica 29 marzo intorno alla media di riferimento.

Possibili isolati rovesci al sud e Sardegna

L’allontanamento della perturbazione verso est determinerà un netto miglioramento sulla nostra Penisola dopo che il maltempo interesserà il medio-basso versante adriatico tra la prossima notte e il mattino di domani sabato 28 marzo, con isolati rovesci che potranno comunque attivarsi in maniera isolata sulle regioni meridionali e sulla Sardegna per domenica 29. Le condizioni meteo resteranno invece decisamente più stabili e asciutte sulle regioni centro-settentrionali, con cieli peraltro perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

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