METEO – Prima settimana di GENNAIO ancora incerta, ma potrebbero tornare impulsi FREDDI con CLIMA INVERNALE

Come abbiamo appena detto, nel corso dei prossimi giorni un promontorio anticiclonico si andrà ad espandere sull’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo portando tempo stabili e temperature in aumento. Ma tra le giornate di San Silvestro e Capodanno l’alta pressione si andrà a rafforzare maggiormente, con valori di pressione al suolo prossimi ai 1030 hPa e ulteriore richiamo di aria calda. Capodanno quindi con tempo stabile e cieli soleggiati, ma anche nebbie e nubi basse specie in Pianura Padana. Le temperature subiranno un ulteriore rialzo, con picchi di anche 10 gradi sopra la media del periodo. Tempo stabile almeno fino alla fine della settimana, ma vediamo cosa potrebbe succedere nel seguito.

Evoluzione ancora incerta per la prima settimana di gennaio

Come abbiamo appena detto, fino alla fine della settimana corrente sembra oramai certa la dominanza dell’alta pressione sull’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo con conseguente tempo stabile, mentre risulta ancora molto incerta l’evoluzione meteo per la prima settimana di gennaio. Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS mostrano per la prossima settimana la rimonta dell’anticiclone delle Azzorre sull’Oceano Atlantico fino a lambire l’Islanda, con valori di pressione al suolo fino a 1040 hPa, mentre l’alta pressione tenderebbe a cedere sul continente europeo. Questo permetterebbe ad un impulso artico, in discesa dal Mare del Nord e Scandinavia, di dirigersi verso il Mediterraneo centro-occidentale portando un peggioramento delle condizioni meteo anche in Italia accompagnato da un netto calo delle temperature. Comunque l’evoluzione meteo per tale periodo è ancora molto incerta e per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti che troverete sul nostro sito internet.