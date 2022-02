METEO – COLPO di SCENA, nuovo IMPULSO ARTICO per inizio della PROSSIMA SETTIMANA, i dettagli

Maltempo invernale sulla nostra Penisola

In queste ore la discesa di correnti artiche nel cuore del Mediterraneo sta provocando un peggioramento diffuso delle condizioni meteo che interessa principalmente il centro-sud, dove si sono azionate piogge e nevicate anche a bassa quota. L’intrusione infatti di correnti di natura certamente più fredda ha provocato la discesa delle temperature e di conseguenza anche della quota neve in particolar modo sul medio versante adriatico, dove si attesta sui 200/400 metri.

Prossime ore ulteriore peggioramento

Tale tendenza al maltempo non solo verrà confermata nelle prossime ore, ma in serata si assisterà con tutta probabilità ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con intensificazione dei fenomeni sul medio versante adriatico, in particolare tra Abruzzo e Molise. La quota neve rimarrà molto simile su queste aree rispetto a questo pomeriggio, con neve fin sui 400/500 metri nel beneventano. Il fronte instabile raggiungerà anche i settori tirrenici meridionali. Miglioramento tuttavia atteso sul medio Tirreno grazie all’ingresso della ventilazione di tramontana. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Per inizio della prossima settimana si profila un nuovo impulso artico

Tale ondata di maltempo terrà sotto scacco l’Italia bene o male per tutto il weekend, anche se nella giornata di domani domenica 27 febbraio perderà un po’ in intensità e diffusione. Inoltre, anche la quota neve potrebbe leggermente risalire rispetto alla giornata odierna. Tuttavia, dai principali centri di calcolo si fa strada un colpo di scena, con un possibile ulteriore impulso artico previsto per gli inizi della prossima settimana, i cui effetti si evidenzieranno soprattutto nella giornata di martedì 1° marzo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

