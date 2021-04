METEO – PRIMAVERA ancora in affanno, nuove PIOGGE e TEMPERATURE fresche per il periodo

Meteo, la situazione sinottica

Meteo – Buongiorno e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori dal Centro Meteo Italiano! La Primavera stenta a decollare sull’Italia e gran parte d’Europa, con gli anticicloni che si mantengono sulle alte latitudini ed in pieno oceano Atlantico; una vasta area depressionaria è ben salda sull’Europa, alimentata di fresche correnti nord-orientali. Le condizioni meteo, pertanto, si manterranno instabili anche nei prossimi giorni sul nostro Paese, con temperature ancora fresche per il periodo. Il volto stabile e mite della Primavera, al momento è ancora lontano; vediamo nel dettaglio la tendenza per i prossimi giorni.

Oggi molte nubi al centro-nord, qualche fenomeno al sud

Meteo – La giornata odierna risulterà piuttosto grigia su molte regioni italiane. La presenza di una vasta area depressionaria, manterrà attivo un flusso umido meridionale anche nel corso del weekend. Nella giornata odierna un sistema nuvoloso in risalita dal nord Africa, andrà a penalizzare in particolare le regioni meridionali e le due Isole Maggiori dove ritroveremo cieli a tratti molto nuvolosi, seppur con pochi fenomeni; le precipitazioni, infatti, saranno piuttosto scarse sui settori Peninsulari, con occasionali pioviggini su Salento, settori ionici, Cilento e Basilicata. Acquazzoni a tratti moderati potranno invece transitare sulla Sardegna e la Sicilia occidentale, con temporali in arrivo nottetempo sulle tra l’Iglesiente ed il cagliaritano. Nubi alternate a schiarite sul centro-nord Italia, con occasionali fenomeni nel pomeriggio sui settori alpini e localmente tra Abruzzo occidentale e Ciociaria.

Domenica deciso peggioramento sull’Italia

Meteo – L’ingresso di una ciclogenesi sulla Sardegna nella giornata di domenica, determinerà un deciso peggioramento del tempo su gran parte d’Italia. I fenomeni interesseranno in particolare l’Isola ed il centro-sud Peninsulare, con precipitazioni localmente di moderata intensità su Lazio, Campania, Molise ed Abruzzo; la neve interesserà i settori appenninici a partire dai 1300-1500 metri, in calo dalla sera fino ai 1000-1200 metri. Instabilità in accentuazione anche sul nord Italia, con molte nubi e fenomeni sui settori alpini e prealpini, in parziale sconfinamento ai settori di pianura del nordest. La Primavera, quindi, appare ancora in difficoltà, ma fino a quando il tempo si manterrà instabile e fresco?