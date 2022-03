METEO – PRIMAVERA in CRISI, SERIE di PERTURBAZIONI in arrivo per APRILE? Ecco la tendenza

Maltempo caratterizza alcune zone del Paese oggi

In queste ore appare evidente dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico un peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con piogge che hanno interessato principalmente la Sardegna, ma anche entro la seconda parte di serata potrebbero arrivare a colpire in maniera isolata e blanda altre zone dello stivale (scopri quali). Il tutto in un contesto termico che non subisce significative variazioni.

Domani le piogge si espanderanno al sud

Nella giornata di domani domenica 27 marzo la goccia fredda avanzerà ancora in direzione della nostra Penisola provocando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo che si tradurrà nell’estensione del maltempo in buona parte delle regioni meridionali. I fenomeni saranno al più sparsi con rovesci mediamente deboli o moderati solo localmente possibilmente intensi in particolare nel crotonese. Rimane relativamente più stabile e asciutto altrove. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Affondo artico nella prossima settimana

L’inizio della prossima settimana e in particolare la giornata di lunedì 28 marzo vedrà un graduale miglioramento con instabilità residua sulla Penisola. Si osserverà un tentativo di rimonta da parte dell’Anticiclone africano che tuttavia durerà una manciata di ore: tra la fine di marzo e l’inizio di aprile infatti, l’affondo di una saccatura di origine artico marittima interesserà l’Italia con il ritorno di forte maltempo (scopri di più). Ma il prosieguo di aprile non sembra promettere stabilità, come vedremo nel prossimo paragrafo.

