METEO – PRIMAVERA incerta con possibili impulsi ATLANTICI in vista per la prossima SETTIMANA

Condizioni meteo in Italia, polveri sahariane in risalita

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Italia raggiunta dalle velature, con maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori. L’avvezione d’aria calda sta determinando un aumento del pulviscolo sahariano in atmosfera ed un aumento delle temperature con valori al di sopra delle medie stagionali: già quest’oggi i valori di polveri sahariane saranno piuttosto elevati sulla Sardegna (con picchi di oltre 2000 mgr/m2); giovedì tanta sabbia in sospensione sulle regioni del centro-nord ed in generale sui versanti Tirrenici della nostra penisola.

Focus temperature previste fino a +25°C

Valori massimi registrati in questo mercoledì 13 aprile che raggiungono i +23-24°C sulle regioni del centro e localmente anche al nord Italia (specie sulla Liguria). Domani non si escludono visto il rincaro di caldo in quota, massime anche di +25°C con anomalie di temperatura di +6/+8°C. L’altalena termica tipica delle mezze stagione potrebbe inaugurarsi nel weekend, con un nuovo impulso d’aria fredda da est che potrebbe far scendere nuovamente la colonnina di mercurio in Italia.

Retrogressione da est nel weekend di Pasqua? Ecco le ultime

Meteo Pasqua – Ultime emissioni modellistiche che vedono l’arrivo di una una retrogressione d’aria fredda da est, grazie anche all’elevazione di un robusto anticiclone tra Europa occidentale e Scandinavia con massimi al suolo fino a 1030 hPa. Questo farebbe da blocco alle correnti atlantiche ma consentirebbe un calo delle temperature in Italia ma poche precipitazioni. Ancora presto per scendere nel dettaglio, intanto vediamo la possibile tendenza per la prossima settimana.

