METEO – PRIMAVERA KO, il MALTEMPO schianta l’ITALIA con possibili NUBIFRAGI nella PROSSIMA SETTIMANA

Prossime ore maltempo sull’estremo nord

Ancora una volta questa situazione di “stallo” a livello sinottico, che vede contendersi l’Italia tra l’Alta pressione e un flusso perturbato di natura atlantica, porterà condizioni di maltempo localizzato a specifici settori del Paese. Piogge e acquazzoni infatti interesseranno e stanno già interessando le zone più settentrionali della nostra Penisola, in particolare l’alta Lombardia e le zone di confine nordoccidentali, mentre altrove il tempo si manterrà più asciutto e relativamente più stabile con temperature tipicamente primaverili.

Maltempo atteso anche per domani con forti raffiche di vento

Nella giornata di domani venerdì 7 maggio non si riscontreranno sostanziali differenze sul quadro sinottico rispetto a quanto si sta osservando quest’oggi. Ciò porterà ancora condizioni di maltempo all’interno della nostra Penisola, che riguarderanno principalmente i settori nordorientali, ma che non mancheranno di interessare localmente il settore Tosco-Umbro-Marchigiano dell’Appennino. Isolati rovesci plausibili anche in Emilia Romagna. In questo contesto è altresì attesa un’intensa ventilazione in alcuni settori del Paese.

Inizio settimana saccatura nordatlantica in affondo

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, dopo che incorreranno in un visibile miglioramento nel corso del prossimo fine settimana, stando almeno a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, torneranno a peggiorare. Una saccatura di origine nordatlantica in affondo sul bacino del Mediterraneo riporterà maltempo anche intenso a partire dai settori nordoccidentali e in successiva estensione sul resto dello stivale.

