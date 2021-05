METEO – Ancora MALTEMPO con PIOGGE e VENTO BURRASCOSO in arrivo in ITALIA, ecco quando e dove

Anticiclone si contende da giorni il nostro Paese

L’Anticiclone si contende ormai da giorni il nostro Paese con un flusso perturbato di natura atlantica e in scorrimento su latitudini costantemente basse sul continente europeo. Ciò, in particolare dalla giornata di martedì sta portando condizioni di maltempo sparso o localizzato sulla nostra Penisola, che colpisce soprattutto alcune zone delle regioni settentrionali. Tuttavia, ieri un fronte perturbato ha interessato anche parte del meridione, in particolare la Sicilia e parte della Calabria.

Primavera zoppicante

La stagione primaverile dunque fino a questo momento si mostra zoppicante sulla nostra Penisola, con l’Anticiclone che non è mai riuscito ad imporsi in pianta stabile sull’Italia per un periodo di tempo abbastanza prolungato. Il maltempo, ben più frequente, è stato infatti più volte intervallato solo da brevi riprese anticicloniche. Peraltro, nella giornata odierna piogge e acquazzoni interesseranno e già interessano alcune zone del nord del Paese.

Maltempo in arrivo anche per domani

Stando a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, anche per la giornata di domani venerdì 7 maggio l’Italia resta contesa tra l’Alta pressione e il flusso atlantico e ciò rinnoverà le condizioni di maltempo che interesseranno in maniera sparsa il nordest e in particolare il Friuli Venezia Giulia. Tuttavia, rovesci localizzati potrebbero interessare anche l’Appennino, in particolare il settore Tosco-Umbro-Marchigiano. In questo contesto sferzeranno anche raffiche di vento burrascose, vediamo dove.

