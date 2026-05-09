Meteo – Primavera KO la prossima settimana con possibile attacco polare in arrivo: i dettagli

Tempo in peggioramento in Italia
Un peggioramento delle condizioni meteo in questo momento sta interessando la nostra Penisola, con piogge e rovesci in ingresso sulla Sardegna per effetto di un nuovo impulso perturbato di natura atlantica che, nella giornata di domani domenica 10 maggio, porterà piogge e temporali sparsi in Italia, con possibili locali nubifragi specialmente sul medio-alto versante tirrenico. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati quest’oggi.
Inizio di settimana con nuovo impulso di maltempo
Nonostante un tentativo di rimonta da parte dell’Anticiclone, sul Mediterraneo centrale si infiltreranno ancora correnti più fresche e instabili di matrice atlantica con piogge e temporali che si attiveranno ancora soprattutto sulle aree più settentrionali dello stivale nella prima metà della prossima settimana, con parziale coinvolgimento anche delle aree più interne del centro. Maggiore stabilità invece al meridione, con temperature che, peraltro, subiranno un nuovo aumento, soprattutto sulle regioni centro-meridionali.
Primavera KO la prossima settimana, con possibile affondo polare da giovedì
La settimana prossima sarà in ogni caso contrassegnata dal maltempo frequente in Italia. Il momento di crisi da parte della primavera verrà infatti confermato anche nella seconda parte della settimana stessa, quando anzi una saccatura depressionaria di origine polare marittima potrebbe affondare sul Mediterraneo centrale, non solo alimentando l’instabilità, ma determinando anche un calo generale delle temperature, come vedremo nel prossimo paragrafo.
Crollo generale e sensibile delle temperature?
Nel caso in cui la dinamica prospettata attualmente dai principali centri di calcolo venisse confermata, si tratterà di una parentesi di maltempo praticamente fuori stagione, con temperature in sensibile e generale diminuzione sostanzialmente ovunque su valori anche al di sotto della media di riferimento, con clima pertanto relativamente fresco. Tuttavia, trattandosi questa ancora di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.
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Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.