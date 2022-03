METEO PRIMAVERA – La stagione avanza e col mese di APRILE potrebbe portare ancora MITEZZA in ITALIA

Stabilità piena in Italia

Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione meteorologica mostra la presenza di un vasto campo d’alta pressione che sta garantendo cieli sereni sull’Italia; questo raggiunge i suoi massimi di pressione intorno alla Gran Bretagna (circa 1030 hPa). Le temperature in questi giorni andranno a superare i +20°C per la prima volta in questo 2022, con punte anche di +23/+24°C nelle zone più favorevoli.

Primi disturbi nuvolosi da domani

Dalla giornata di domani arriveranno i primi disturbi nuvolosi, grazie all’avvicinamento di un’area depressionaria dal nord-Africa verso il bacino Mediterraneo. Le temperature massime si manterranno ancora al di sopra dei +20°C e sarà possibile qualche fenomeno convettivo sulle Alpi di confine tra Lombardia e Trentino (con neve al di sopra dei 2000 metri). Entriamo nel dettaglio e scopriamo quale sarà l’andamento meteo del fine settimana.

Meteo weekend: qualche pioggia prevista sulle Isole Maggiori

Meteo weekend – I principali modelli matematici concordano per l’arrivo di un blando peggioramento nel fine settimana: una circolazione depressionaria (si tratta di una goccia fredda) andrà traslare lentamente da ovest verso est, raggiungendo e coinvolgendo in particolar modo le Isole Maggiori. Qui sarà possibile nuovamente qualche pioggia ma senza fenomeni di rilievo associati. La primavera dunque non mostra ancora il suo lato instabile e potrebbe non farlo anche nel mese di aprile come vedremo nell’ultimo paragrafo.

