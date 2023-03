Meteo Primavera – Piogge sopramedia e maltempo prolungato sul continente europeo. E in Italia?

Situazione meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano!Situazione sinottica che vede un lobo del vortice polare in azione sulla Scandinavia e sull’Europa orientale, con un minimo di pressione di 995 hPa. Campo di alta pressione tra Atlantico e Groenlandia, con valori massimi al suolo fino a 1050 hPa su quest’ultima. Una blanda circolazione depressionaria resta presente tra Mediterraneo centrale e Balcani portando residua instabilità anche sull’Italia.

Previsioni meteo per oggi 5 Marzo

Meteo oggi – Al Nord: Al mattino nubi sparse sui settori centro-orientali ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nubi sparse e schiarite, addensamenti più compatti sulla Liguria. In serata ancora condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in aumento, deboli piogge sulla Liguria. Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi specie sull’Abruzzo. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nuvolosità in aumento e deboli piogge in arrivo tra Toscana e Umbria, più asciutto altrove. Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Puglia, Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio locali piogge su Basilicata, bassa Calabria e Sicilia, nuvolosità e schiarite altrove ma con tempo asciutto. In serata residue piogge tra Calabria e Sicilia, nuvolosità in aumento altrove ma con tempo asciutto.

Possibile pioggia e maltempo per la prossima settimana ecco dove

Tendenza meteo – Per l’avvio della prossima settimana i modelli matematici da più giorni vedono un lobo del vortice polare scendere verso l’Europa e riversasi in parte sul Mediterraneo. Modello GFS che con l’ultimo aggiornamento mostrano una fase di maltempo al Centro-Nord con neve abbondante in montagna. Condizioni meteo in peggioramento tra Lunedì e Mercoledì sull’Italia con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto al Centro-Nord. Freddo che resterà però quasi tutto confinato oltralpe e dunque sulla nostra Penisola avremo temperature per lo più in media. Neve sulle Alpi e localmente anche in Appennino ma comunque a quote medie. Vediamo infine la possibile tendenza per la stagione Primaverile.

