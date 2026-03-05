Meteo – Primavera zoppica, con piogge e possibili temporali in arrivo anche ad inizio settimana prossima: ecco dove

Tempo in prevalenza stabile in Italia, ma non mancano piovaschi
Assistiamo nella giornata odierna a condizioni meteo in prevalenza stabili e asciutte sulla nostra Penisola, complice la presenza di un ingombrante campo di Alta pressione di origine azzorriana che, tuttavia, viene insidiato da una circolazione depressionaria attivatasi sul Mediterraneo meridionale e che rappresenterà la sua spina nel fianco anche nei prossimi giorni. Piovaschi si azionano pertanto sulla Sardegna, specie meridionale, con nuvolosità in aumento su tutti i settori più occidentali dello stivale.
Maltempo in estensione e in intensificazione per domani
Piogge e rovesci tenderanno ad estendersi per la giornata di domani venerdì 6 marzo a causa dell’avvicinamento della suddetta circolazione depressionaria verso la nostra Penisola. Così, il maltempo riguarderà anche la Sicilia, più probabilmente le sue aree più occidentali, con una leggera intensificazione dei fenomeni in Sardegna, dove non sono esclusi occasionali temporali, specie sulle sue zone più meridionali. Le temperature, peraltro, subiranno una prima diminuzione lungo il versante adriatico a causa dell’ingresso di spifferi d’aria più freddi provenienti dal settore balcanico.
Weekend destinato all’instabilità
Il Weekend non vedrà un miglioramento delle condizioni meteo, anzi, tutt’altro: un ulteriore peggioramento riguarderà la nostra Penisola, con piogge in estensione anche in Calabria nella giornata di sabato 7 marzo. Per domenica 8, invece, piogge e possibili temporali potranno azionarsi su buona parte del sud, coinvolgendo soprattutto le aree più interne, con possibili fenomeni isolati e temporaleschi anche sui settori centrali. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente una lieve e ulteriore diminuzione in Italia.
Primavera zoppica, l’Anticiclone non riuscirà a prendere il sopravvento nemmeno ad inizio prossima settimana
La stagione primaverile zoppica e l’Anticiclone, pur rimanendo dominante sullo scenario meteorologico del Mediterraneo, non riuscirà ad impedire dei disturbi di maltempo con possibili temporali che potranno azionarsi ancora una volta soprattutto sulle zone più interne del centro-sud a causa dell’infiltrazione di correnti più umide ai suoi bordi. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori previsti nel Weekend, rimanendo pertanto intorno alla media di riferimento o leggermente oltre.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.