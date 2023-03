Meteo – Primavera zoppicante, fase instabile prosegue sull’Italia con rovesci intermittenti: i dettagli

Nel corso dei prossimi giorni all’interno della nostra Penisola si assisterà allo stesso leit-motiv, con instabilità intermittente che avvolgerà sempre e comunque il versante tirrenico, con sconfinamenti solo occasionali lungo quello adriatico, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo . Tutto ciò non comporterà significative variazioni sul fronte termico, con le temperature che pertanto si manterranno stazionarie o con lievi oscillazioni.

A fronte della prevalente stabilità nella prima metà della giornata odierna e fino a questo pomeriggio, le condizioni meteo incorreranno in un peggioramento sullo stivale, dovuto all’ingresso di qualche rovescio che interesserà specifici settori della nostra Penisola ( scopri quali ). La maggior parte di quest’ultima tuttavia assisterà a condizioni meteo relativamente stabili e asciutte, nonostante la nuvolosità talvolta compatta soprattutto sul versante tirrenico.

E’ dalla giornata di ieri che si assiste a condizioni di maltempo intermittente sulla nostra Penisola, dovute al posizionamento di un minimo depressionario sulla Mitteleuropa che attiva un corridoio di correnti più umide nel Mediterraneo centrale, con rovesci che ad intermittenza fanno ingresso lungo il settore tirrenico , soprattutto quello che va dalla Toscana alla Campania. Le temperature, in questo contesto, non subiscono variazioni significative.

Maltempo soprattutto sul versante tirrenico fino ad almeno venerdì

Fino ad almeno la giornata di venerdì 10 marzo le condizioni meteo si manterranno decisamente variabili soprattutto lungo il versante tirrenico, con fasi perturbate alternate a momenti di pausa con cieli comunque sempre perlopiù nuvolosi. Nella stessa giornata di venerdì sconfinamenti potrebbero interessare il medio versante adriatico, soprattutto per ciò che riguarda i settori interni. Tutto questo non comporterà, ancora una volta, variazioni significative sotto il profilo termico in Italia.