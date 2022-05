METEO – Primo BREAK dell’ESTATE possibile la PROSSIMA SETTIMANA con TEMPORALI e CALO TERMICO: i dettagli

Pomeriggio di locale maltempo sull’Italia

A partire già dalla giornata di ieri viene tracciata la tendenza verso un miglioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese, benché graduale. Tuttavia persistono sull’Italia locali disturbi di maltempo nel pomeriggio, portati da correnti più instabili provenienti dai quadranti settentrionali. Le temperature inoltre tornano a risultare tipicamente estive, soprattutto nelle ore diurne e sulle regioni centro-meridionali. Il tempo sta tuttavia migliorando in queste ore, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Tempo in miglioramento, domani nuovi temporali nel pomeriggio

La progressiva e costante risalita dell’Anticiclone africano in direzione del nostro Paese porta effetti evidenti, con un miglioramento delle condizioni meteo che sta interessando il nostro Paese nella corrente serata. L’assenza di fenomeni caratterizzerà dunque la nostra Penisola, in attesa di un nuovo peggioramento atteso per il pomeriggio di domani mercoledì 1° giugno sul settore alpino. L’Anticiclone terrà sotto scacco l’Italia comunque tutta la settimana, con alti e bassi e fino al weekend, con picchi localmente fino a +40°C, specie in Sicilia.

Weekend di bel tempo, poi possibile irruzione di maltempo

Il prossimo fine settimana dunque vedrà condizioni meteo di prevalente stabilità sul nostro Paese, fatte salve le solite eccezioni sull’arco alpino, così come tutto il Ponte del 2 giugno. Un’irruzione di maltempo si preparerebbe tuttavia ad affondare sull’Italia nella prossima settimana, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, riportando temporali e calo termico, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Peggioramento in vista da lunedì prossimo?

Il peggioramento potrebbe portare i primi effetti ben visibili sul nostro Paese a partire dalla giornata di lunedì 6 giugno e a partire dalle regioni settentrionali, portando piogge e temporali anche intensi e localmente accompagnati da grandine, a cui si assocerebbe un calo delle temperature. L’evoluzione dei principali centri di calcolo vedrebbe poi un coinvolgimento anche dei rimanenti settori italiani nei giorni a seguire. Tuttavia la distanza temporale rimane ancora elevata, pertanto urgono ulteriori conferme: vi invitiamo come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

