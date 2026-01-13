Meteo – Prossima settimana che potrebbe partire nuovamente con una fase di maltempo anche intenso in Italia

Tempo stabile in Italia ma con molte nubi

Salve e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Come ci avevamo anticipato, le condizioni meteo sull’Italia risulteranno stabile e asciutte per gran parte della settimana. Un promontorio anticiclonico mobile da ovest si è infatti portato sul Mediterraneo centro-occidentale, garantendo stabilità prevalente. Ma un cavetto d’onda giunto sulla Penisola iberica sta favorendo la risalita di aria umida dai quadranti sud-occidentali. Questo sta portando molta nuvolosità sull’Italia centro-settentrionale, soprattutto nubi basse e compatte. Maggiori spazi soleggiati si avranno invece sulle regioni del medio-basso versante adriatico, sulla Calabria e sulle Isole Maggiori.

Ancora stabilità tra domani e giovedì con temperature in ulteriore aumento

Tra la giornata di domani e quella di giovedì il promontorio anticiclonico si porterà tra Mediterraneo centrale e Balcani, mentre il piccolo cavetto d’onda raggiungerà la Penisola Iberica, favorendo la risalita di correnti più miti da sud-ovest verso la Penisola Italiana. Condizioni meteo ancora per lo più stabile, con molta nuvolosità soprattutto al Centro-Nord. Non escluse comunque delle locali piogge di debole intensità tra Liguria e alta Toscana, con locali sconfinamenti tra Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia. Temperature che tenderanno ad aumentare ulteriormente, su valori anche di 2-4 gradi sopra le medie del periodo. Ma la stabilità potrebbe avere durata breve.

Peggioramento atteso entro il weekend su alcune regioni

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, nel corso dei prossimi giorni una una profonda struttura depressionaria andrà a muoversi in Atlantico, espandendo una saccatura che raggiungerebbe l’Europa occidentale tra venerdì ed il weekend, con l’approfondimento di un minimo al suolo sulla Penisola Iberica poi in movimento verso il Marocco. Questo porterebbe un intenso peggioramento al Nord, specie al Nord-Ovest e sulla Toscana, con piogge e temporali da sparsi e diffusi e nevicate anche abbondanti sulle Alpi dalle quote di media montagna, anche se ancora presto per i dettagli. Le temperature risulterebbero infatti in media o anche leggermente al di sopra. Da capire nei prossimi aggiornamenti il possibile coinvolgimento del medio versante tirrenico.

Possibile estensione del peggioramento nei primi giorni della prossima settimana

Stando sempre agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, nei primi giorni della prossima settimana in minimo depressionario potrebbe risalire dal nord Africa sul Mediterraneo occidentale. Questo porterebbe un estensione del maltempo anche al Centro-Sud con fenomeni anche intensi, specie sulle Isole Maggiori e sulle regioni tirreniche. Questo porterebbe anche delle nevicate in Appennino, solo a quote medio-alte su quello centrale e meridionali, mentre potrebbe scendere più in basso sui rilievi del Nord. Ancora presto comunque per i dettagli, con ancora elevata incertezza sulla tendenza.

