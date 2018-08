Meteo prossima settimana: clima ancora caldo in Italia ma meno afoso con i temporali pomeridiani più probabili sui settori interni della penisola.

METEO PROSSIMA SETTIMANA: clima ancora caldo in Italia ma meno afoso e qualche temporale pomeridiano sui settori interni – 2 Agosto 2018 – Il mese di Agosto inizia con il caldo vero in Italia, si registrano valori di temperatura massima di 35-38 gradi nelle principali città e l’ afa sta diventando localmente insopportabile. Il tutto viene generato dall’ Anticiclone nord-Africano in forte espansione sul Mediterraneo e sull’ Europa meridionale ma secondo le ultime uscite dei principali modelli meteo la situazione climatica in Italia potrebbe migliorare un pò durante la prossima settimana. Un lieve calo delle temperature già dai prossimi giorni ma soprattutto durante la prossima settimana riguarderà infatti le regioni centro-meridionali e qualche temporale in più sui settori interni sia peninsulari che insulari non è del tutto escluso. Avremo pertanto una settimana in prevalenze stabile ma senza escludere la possibilità di qualche temporale di calore al pomeriggio sui settori interni e farà ancora caldo ma meno afoso.