Meteo – L’Autunno annaspa per il prosieguo di Settembre, con Anticiclone ingombrante sul Mediterraneo: la tendenza

Quadro diviso in due tra il maltempo al sud e il sole al nord

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risentono dell’afflusso di correnti più fresche e instabili in arrivo dai quadranti orientali e che hanno alimentato il maltempo in particolare sulle regioni meridionali (Calabria in primis) e medio versante adriatico. Attualmente un relativo miglioramento sembra interessare il nostro Paese, in particolare proprio il settore adriatico centrale e gran parte del meridione.

Maggiore stabilità per il prosieguo del Weekend

Weekend che proseguirà con il favore della stabilità e del bel tempo su gran parte della nostra Penisola, ad eccezione di qualche rovescio o temporale ancora insistente sulle zone joniche della Sicilia e della Calabria nella prossima notte e di qualche nucleo temporalesco ancora in attivazione nel pomeriggio di domani domenica 13 settembre sulle aree interne delle medesime regioni. Tempo che invece apparirà migliore sul resto del Paese, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, mantenendosi più o meno in linea con la media di riferimento.

Settimana prossima parte con stabilità e bel tempo dominanti, poi peggiora

La prossima settimana esordirà con condizioni meteo di stabilità e bel tempo sostanzialmente dominanti, con qualche possibile isolato disturbo di maltempo solo sul versante adriatico. Un peggioramento tuttavia tornerà ad interessare l’Italia nella giornata di martedì 15 settembre a causa dell’affondo di una saccatura depressionaria sulla Penisola balcanica che riattiverà piogge e temporali sulle regioni meridionali e sul versante adriatico italiano.

Prosieguo di Settembre con Autunno annaspante

Il prosieguo di settembre vedrà un autunno comunque in difficoltà, con l’Anticiclone prevalente sul Mediterraneo centro-occidentale. Il mese potrebbe caratterizzarsi per la stabilità prevalente, ma non sarà esente da qualche rapida parentesi perturbata dovuta a cavi d’onda in passaggio con temperature sempre intorno alla media di riferimento o leggermente oltre. Tuttavia, trattandosi questa di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche importanti: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

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