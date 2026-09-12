Meteo Torino – Finestra di stabilità e di relativo bel tempo per la città, con temperature in aumento: le previsioni

Tempo in via di miglioramento in Italia

Un relativo miglioramento sta interessando in queste ore la nostra Penisola, con piogge e temporali sempre più localizzati al sud e in particolare in Calabria. Condizioni meteo che sono apparse invece sempre nettamente più stabili e asciutte sulle regioni settentrionali e sul medio Tirreno quest’oggi, Torino compresa come vedremo. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Torino oggi

Nuvolosità in transito a Torino nella giornata di oggi, con condizioni meteo in ogni caso stabili e asciutte e che tali resteranno anche in serata, coerentemente con quanto avverrà sulla stragrande maggioranza del Paese grazie alla nuova spinta dell’Anticiclone afroazzorriano sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Le temperature, in questo contesto, risultano in città comprese tra i +16°C di minima e i +29°C di massima circa.

Nessuna novità rilevante in arrivo per domani

Nessuna novità rilevante raggiungerà il nostro Paese nella giornata di domani domenica 13 settembre, quando è al più previsto un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, fatto salvo qualche temporale ancora in attivazione all’estremo sud. Il tempo a Torino, pertanto, rimarrà stabile e asciutto, nonostante il passaggio intermittente di qualche innocuo disturbo nuvoloso e con più ampie schiarite in avanzamento in serata. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, risultando al più in lieve diminuzione nei valori minimi e in lieve aumento in quelli massimi.

Maggiore serenità per lunedì

Maggiore serenità caratterizzerà invece il prossimo inizio di settimana a Torino e più precisamente la giornata di lunedì 14 settembre, con qualche innocuo passaggio nuvoloso in transito sui cieli sabaudi atteso solamente per la serata. La fase di stabilità e di relativo bel tempo, pertanto, si protrarrà ancora in città, con temperature che, peraltro, in questo caso, sono attese in aumento sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.

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