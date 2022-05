METEO – Prossima settimana con l’ANTICICLONE AFRICANO, tanto SOLE in ITALIA e TEMPERATURE oltre i 30°C.

Tempo stabile in Italia con cieli soleggiati

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un vasto campo di alta pressione su gran parte dell’Europa e sul Mediterraneo, con una goccia fredda in quota sul Mediterraneo sud-orientale, mentre una vasta area depressionaria con diversi minimi al suolo interessa l’Europa delle medio-alte latitudini. Tale configurazione barica porta tempo stabile e cieli soleggiati in Italia e l’aumento di pressione è andata anche ad attenuare l’instabilità pomeridiana, con solo qualche temporale possibile sulle Alpi.

Temperature sopra media con massime quasi estive

La rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo sta portando un aumento termico sul nostro Paese. Aria calda in risalita da sud-ovest interessa soprattutto la Penisola Iberica, ma anche la Penisola Italiana e i Balcani. In Italia le temperature risultano in media o leggermente sopra la media, ma con anche 2-4 gradi sopra le medie del periodo al settentrione. Anche nella giornata odierna le massime raggiungeranno valori di 27°C-29°C nelle zone interne con punte anche di 30°C-31°C specie sulla Pianura Padana, Tavoliere delle Puglie e zone interne della Calabria. Per i prossimi giorni si prospetta un aumento del caldo.

Weekend con sole, caldo e qualche temporale

Per il secondo weekend di maggio non avremo grosse variazioni sulle condizioni meteo in Italia. Un promontorio anticiclonico viene visto estendersi dal nord Africa sul bacino del Mediterraneo e in parte sull’Europa, mantenendo in questo modo condizioni meteo stabili in Italia. Cieli soleggiati e caldo pressoché estivo interesseranno l’Italia con massime anche oltre i 30°C. Acquazzoni e temporali interesseranno le Alpi con locali sconfinamenti sulle zone pedemontane e nella giornata di domenica qualche rovescio sarà possibile anche sull’Appennino centro-settentrionale.

CONTINUA A LEGGERE​

Prossima settimana con l’anticiclone africano

I principali modelli fisico matematici mostrano per la prossima settimana un promontorio anticiclonico di matrice africana elevarsi sul Mediterraneo occidentale e fino a sfiorare la Scandinavia. Aria calda in risalita dal continente africano interesserà soprattutto l’Europa centro-occidentale con anomalie positive di temperatura di 6-8 gradi, ma anche di 10-12 gradi tra Spagna e Francia. Sull’Italia avremo tempo stabile con cieli soleggiati e qualche acquazzone sulle Alpi, con temperature in aumento ma in maniera più contenuta, con valori termici sopra la media di circa 2-4 gradi. Le massime arriveranno comunque ad oltrepassare i 30°C sulla Pianura Padana, settori interni del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Proprio nelle zone interne di Sardegna e Sicilia saranno possibili picchi anche di 32°-33°C.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.