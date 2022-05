METEO – WEEKEND con tanto SOLE e CALDO quasi ESTIVO, ma anche qualche TEMPORALE. Vediamo dove

Alta pressione sul Mediterraneo porta tanto sole e poche piogge

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un promontorio anticiclonico che dall’Europa occidentale si espande sul Mediterraneo fino ai Balcani, mentre aria più fresca in quota è ancora presente sul Mediterraneo centro-meridionale, interessando parzialmente le regioni del Sud. Tempo dunque stabile in Italia con cieli soleggiati da Nord a Sud e qualche acquazzone pomeridiano sulle Alpi e sui rilievi tra Calabria e Sicilia.

Temperature quasi estive specie al Centro-Nord

L’espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo, oltre a portare un miglioramento delle condizioni meteo, sta portando anche un aumento delle temperature, specie al Nord. Già nella giornata di ieri le massime hanno superato i 25°C un po’ ovunque sulle zone interne, con picchi anche sui 30°C sulla Pianura Padana. Nella giornata odierna avremo massime ancora intorno ai 27°C-29°C e con possibili valori oltre i 30°C sulle pianure di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Temperature che stanno quindi assumendo valori quasi estivi.

Weekend dalle sembianze estive, ma anche qualche temporale

I principali modelli fisico-matematici mostrano per il secondo weekend di maggio un vasto promontorio anticiclonico di matrice africana esteso sul Mediterraneo centro-occidentale, con la Penisola Italiana che si andrà a trovare sul suo bordo orientale, permettendo cosi delle infiltrazioni fresche in quota. Fine settimana che vedrà quindi condizioni meteo per lo più stabili in Italia con cieli soleggiati specie al Centro-Sud, mentre delle piogge interesseranno l’arco alpino, anche a carattere di rovescio o temporale, con locali sconfinamenti verso le pianure. Nel corso delle ore pomeridiane locali acquazzoni potranno interessare anche la dorsale appenninica, specie nella giornata di domenica. Temperature che tenderanno ad aumentare ulteriormente, con massime tra i 28°C e 30°C nelle zone interne del Centro-Sud e in Pianura Padana, con picchi anche di 31-32°C specie sul Tavoliere delle Puglie e nelle zone interne delle Isole Maggiori.

Seconda decade di maggio con l’alta pressione, sarà così fino al mese di giugno?

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che mostrano per la prossima settimana un domino quasi incontrastato dell’alta pressione su buona parte del Mediterraneo e dell’Europa. Anche se la distanza temporale è ancora elevata quando si tratta di anticicloni sicuramente possiamo spingere le nostre tendenze meteo anche più in la dei soliti 5 giorni mantenendo una buona affidabilità. Solo con l’arrivo dell’ultima decade di maggio alcuni modelli iniziano a intravedere un possibile cambio di circolazione con il ritorno del maltempo, qui però la distanza temporale è veramente troppo elevata.

