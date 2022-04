METEO – PROSSIMA SETTIMANA con nuove PIOGGE, poi potrebbe giungere l’ANTICICLONE; le ultimissime

Italia in balia del freddo artico fino ad avvio settimana

La fredda circolazione artica che abbraccia gran parte dell’Europa centro-orientale, coinvolgendo anche il Mediterraneo centrale, influenzerà il tempo sul nostro Paese fino all’avvio della prossima settimana. Sia oggi che domani, quindi, avremo temperature al di sotto delle medie del periodo da nord a sud, specie nei valori diurni con massime inferiori ai +15°C. In tal modo persistono ancora le condizioni per qualche nevicata a quote alto collinari, in particolare oggi sui settori alpini, prealpini e sull’Appennino settentrionale.

Attesi due impulsi instabili per la prossima settimana

L’anticiclone delle Azzorre si manterrà in pieno Oceano Atlantico anche nei prossimi giorni, favorendo l’ingresso di nuovi impulsi instabili sul bacino del Mediterraneo. Un debole sistema nuvoloso risalirà domani sulle regioni centro-meridionali, portando molte nubi, ma con scarsi fenomeni; qualche debole pioggia o pioviggine potrà transitare sul sud della Sardegna, Calabria, Basilicata ionica, Salento e Sicilia orientale. Pausa stabile attesa per martedì con ampi spazi di sereno su gran parte del Paese. Un nuovo peggioramento del tempo è atteso nella giornata di mercoledì 6 aprile, quando una perturbazione in arrivo dalla Spagna transiterà in particolare sulle regioni centro-meridionali portando nuove piogge e neve questa volta a quote di montagna, per via di un rialzo termico deciso. Rapido miglioramento da giovedì, salvo residui fenomeni nella prima parte della giornata sull’estreme regioni meridionali.

Anticiclone atteso per il prossimo weekend?

La circolazione fredda attualmente presente sull’Italia verrà quindi gradualmente sostituita da correnti più miti occidentali nel corso della prossima settimana, ma accompagnate da qualche pioggia. A seguire i principali modelli matematici propendono per il possibile arrivo di un campo anticiclonico sul Mediterraneo centrale, ad iniziare dalle regioni centro-meridionali. L’alta pressione tenderà a rinforzarsi gradualmente nel corso del prossimo weekend, mentre al nord potranno ancora scorrere residue infiltrazioni oceaniche. Dal 10 aprile un promontorio anticiclonico riuscirà ad espandersi con decisione sull’Italia, portando probabilmente una nuova fase asciutta e con temperature decisamente primaverili.

