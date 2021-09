METEO – Prossima settimana con possibili PIOGGE e TEMPORALI in arrivo, ma l’AUTUNNO fatica ancora ad arrivare

Bel tempo grazie all’alta pressione ma ancora qualche pioggia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Sull’Europa centro-occidentale troviamo un vasto campo di alta pressione che porta tempo stabile sull’Italia mentre una goccia fredda si trova sulla Penisola Iberica portando impulsi instabili sulla Calabria e le Isole Maggiori. Giornata dell’equinozio d’autunno dunque con cieli soleggiati su gran parte della Penisola, dove avremo al più delle velature in transito e locali addensamenti sui rilievi interni. Maggiore nuvolosità invece su Calabria e Sicilia dove sono possibili delle piogge proprio sui settori tra le due regioni. Temperature nel complesso in media con quelle del periodo con le correnti settentrionali che mantengono le temperature abbastanza contenute.

Maggiore stabilità tra domani e venerdì

Nel corso dei prossimi giorni il promontorio di alta pressione si farà sempre più strada sul Mar Mediterraneo e porterà maggiore stabilità sul nostro Paese. In questi giorni avremo sole splendente su tutta la Penisola con residue piogge solo nella giornata di domani sulle Isole Maggiori e nella giornata di venerdì avremo l’assenza totale di precipitazioni. Nella giornata di venerdì anche le temperature inizieranno ad aumentare portandosi di qualche grado sopra la media nei valori massimi.

Weekend tra maltempo e il ritorno dell’estate

L’evoluzione meteo per l’ultimo weekend di settembre mostra l’aggancio della goccia fredda da parte del flusso principale e la saccatura depressionaria si dirigerà verso l’Europa centrale. Questo porterà forte maltempo sulle regioni settentrionali specie nella giornata di domenica, dove avremo piogge intense e diffuse con temporali e locali nubifragi. Allo stesso tempo sulle regioni del Centro-Sud persiste l’alta pressione che va a garantire tempo stabile e asciutto anche se avremo della nuvolosità in transito specie sulle regioni centrali e la Sardegna. Tutto il Centro-Sud verrà anche interessato dall’avvezione di aria calda di estrazione africana con temperature in deciso rialzo anche di 10-12°C al di sopra delle medie del periodo. Vediamo di seguito la tendenza meteo per l’inizio della prossima settimana.

