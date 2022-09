METEO – Prossima settimana di stampo AUTUNNALE con TEMPERATURE sotto media ma con poche PIOGGE. Ecco la TENDENZA

Correnti umide sulle regioni centrali

Salve e buon giovedì cari amici del Centro Meteo Italiano. Nei giorni scorsi una circolazione depressionaria si è approfondita da ovest della Penisola Iberica e poi si è mossa sull’Europa occidentale attivando un flusso di correnti umide e instabili dai quadranti sud-occidentali. Con il graduale cedimento del promontorio anticiclonico queste hanno raggiunto il Mediterraneo centrale. Nella giornata di ieri nuvolosità in transito con piogge e temporali ha interessato l’Italia settentrionale- Flusso umido che tende poi ad abbassarsi di latitudine. Già nella notte piogge e temporali anche molto intensi hanno interessato tutte le regioni centrali e la Romagna. Nel corso della giornata odierna il maltempo colpirà soprattutto i settori tirrenici centrali e la Campania. Locali acquazzoni e temporali interesseranno anche il Nord-Est, mentre le condizioni meteo risulteranno più stabili sul resto del settentrione con cieli anche soleggiati.

Flusso umido domani verso il Sud Italia

Flusso umido sud-occidentale che nella giornata di domani tenderà ad abbassarsi ulteriormente di latitudine, portando ancora condizioni meteo instabili sull’Italia. Piogge e temporali andranno a colpire soprattutto il Basso Lazio e la Campania, con fenomeni molto intensi specie su settori costieri e sub-costieri, dove non si escludono locali fenomeni a carattere di nubifragio. Nella seconda parte della giornata instabilità in aumento anche al Nord-Est con acquazzoni e temporali sparsi, anche intensi sul Friuli.

Fronte freddo nel weekend, calo termico e maltempo su alcune regioni

L’approfondimento di una circolazione depressionaria centrata sulla Scandinavia favorisce la discesa di aria fredda dal Mare del Nord verso Europa centrale e Mediterraneo centrale. Nella giornata venerdì questa arriverà a ridosso delle Alpi mentre invaderà l’Italia a partire dalla giornata di sabato. Fronte freddo che porterà condizioni meteo instabili e perturbate al Centro-Nord nella giornata di sabato con piogge e temporali soprattutto sui settori orientali. Fortemente colpiti saranno il Triveneto e la Romagna, con alto rischio di locali nubifragi. Giornata che vedrà anche il ritorno della neve a quote medie sulle Alpi orientali e quote di montagna sull’Appennino Emiliano e Romagnolo. Più stabile la giornata di domenica con temperature in diminuzione e clima di stampo autunnale. Andiamo ora a vedere cosa potrebbe aspettarci nella prossima settimana.

Prossima settimana con temperature sotto media ma con poche piogge

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici mostrano per l’inizio della prossima settimana l’elevazione di promontorio anticiclonico verso le Isole Britanniche e su parte dell’Europa occidentale, con la Penisola Italiana che si andrebbe a trovare sul suo bordo orientale, mentre una vasta circolazione depressionaria si andrebbe a trovare su Europa orientale e nord-orientale, con un minimo di pressione al suolo fino a 990 hPa in movimento dall’Europa orientale verso il Mar di Barents. Mediterraneo centrale che continuerebbe ad essere interessato dal correnti fresche dai quadranti settentrionali o nord-orientali, portando un clima fresco con temperature sotto media anche per gran parte della settimana. Terza settimana di settembre quindi che si prospetta con clima di stampo autunnale. Queste correnti settentrionali o nord-orientali risulterebbero però abbastanza stabili apportando cosi poche piogge. Piogge e temporali che però potrebbero interessare l’Italia nord-orientale e le regioni adriatiche tra lunedì e martedì per l’interessamento dell’asse freddo in rotazione associato alla circolazione depressionaria. Vista la distanza temporale, si tratta di una tendenza e per questo non scendiamo nei dettagli. Vi invitiamo quindi a seguire i prossimi aggiornamenti meteo sul nostro sito internet.

