Italia nel mirino di una serie di basse pressioni di matrice nord-atlantica, piogge diffuse in arrivo durante la prossima settimana.



METEO PROSSIMA SETTIMANA: spiccato maltempo sull’ Italia con piogge diffuse e clima autunnale – 25 Ottobre 2018 – Piogge in arrivo su tutte le regioni d’ Italia a partire dal prossimo fine settimana e temperature in calo rispetto i valori attuali. La tendenza meteo per la prossima settimana riceve importanti conferme da parte dei modelli meteo di oggi: l’ anticiclone ora sui settori occidentali europei interessa anche l’ Italia con bel tempo e clima caldo fuori stagione, si registrano temperature fino a 25 gradi in alcune città del centro e del nord Italia. Tuttavia la spinta verso sud da parte delle correnti nord-atlantiche sarà più forte dell’ Anticiclone stesso e durante l’ ultima parte del mese di Ottobre avremo condizioni di maltempo in tutta Italia. Di conseguenza attendiamoci anche un calo delle temperature in Italia nella prossima settimana con piogge e qualche nevicata sulle Alpi e in Appennino fino a quote medio-alte. […]