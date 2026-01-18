Meteo – Prossima settimana tra nubifragi, forti venti, mareggiate e calo termico; i dettagli

Primi cenni di maltempo sull’Italia

Saccatura in discesa dal nord Atlantico sino al nord Africa sta già determinando un calo della pressione con primi cenni di maltempo sui settori ionici ed estremo Nordovest. Giornata odierna che vedrà infatti piogge abbondanti sui settori ionici di Sicilia e Calabria centro-meridionale nonché sulla Sardegna orientale con cumulate giornaliere localmente anche di 100 mm ( consulta l’allerta meteo). Qualche fenomeno si addosserà anche all’estremo Nordovest con quota neve in calo sulle Alpi occidentali.

Ciclone mediterraneo responsabile di piogge intense e nubifragi sui settori ionici ed orientali della Sardegna

Situazione meteorologica che subirà un’ulteriore peggioramento ad inizio settimana, quando un vortice mediterraneo prenderà forma ed agirà tra il Canale di Sardegna ed il nord dell’Algeria. La ciclogenesi sarà piuttosto lenta nella sua evoluzione, bloccata ad est dal vasto e coriaceo campo anticiclonico presente tra Balcani ed est Europa. In tal modo la circolazione si manterrà sino a metà settimana mediamente dai quadranti sud-orientali, addossando nubi e precipitazioni specie sui settori orientali del Paese. Centri di calcolo odierni mostrano quantitativi pluviometri abbondanti specie sui settori ionici di Sicilia e Calabria centro-meridionale nonché sulla Sardegna orientale con accumuli stimati fino a 300 mm entro mercoledì, ma con quantitativi maggiori nei settori esposti alla forzante orografica con possibili punte anche di 500 mm.

Venti di tempesta e mareggiate la prossima settimana, raffiche estreme al sud

L’approfondimento della ciclogenesi, attesa ad inizio settimana sino a 1000 hPa, accentuerà il gradiente barico con l’alta pressione presente sull’est Europa, dove ritroveremo valori al suolo fino a 1035 hPa, attivando forti venti sud-orientali. Su Sicilia, Calabria e Sardegna le raffiche di vento potranno toccare, ed in alcuni casi superare, i 100 km/h tra lunedì e martedì. Forti venti settentrionali anche sulla Liguria di Ponente, anche in questo caso con raffiche localmente sino a 100 km/h. Moto ondoso che subirà un deciso incremento con i bacini meridionali italiani attesi agitati, molto agitati fino a grosso lo Ionio, Canale e Mar di Sicilia e Sardegna. Su tali settori i modelli simulano onde possibili sono a 6-7 metri con mareggiate lungo le coste ioniche di Sicilia, Calabria e Sardegna sud-orientale.

Calo termico con neve sull’Appennino meridionale e gelate al nord

La ciclogenesi in azione sul Mediterraneo meridionale, richiamerà masse d’aria più fredda dai Balcani sull’Italia. Atteso un diffuso calo termico nella prima parte della prossima settimana con nevicate in arrivo sull’Appennino meridionale e sui rilievi orientali della Sicilia. martedì tornano le gelate, anche diffuse, sulla Pianura Padana.

