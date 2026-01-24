Meteo – Serie di impulsi perturbati, sarà un weekend con piogge, temporali e neve localmente a bassa quota

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un Anticiclone delle Azzorre defilato sul vicino Atlantico, mentre una seconda area altopressoria è presente tra la Groenlandia ed il Mar di Norvegia. In tal modo, un corridoio perturbato si distende dall’Atlantico verso l’Europa, raggiungendo anche il Mediterraneo centrale con ritorno del maltempo anche sull’Italia.

Oggi maltempo specie sui settori tirrenici e parte del nord

Weekend al via con una giornata di sabato caratterizzata da una mattinata con molte nubi su tutto il Paese. Attese precipitazioni al Nordest con residue nevicate sull’Emilia occidentale sino a ridosso delle pianure pedemontane. Deboli precipitazioni nel corso del mattino anche sulle regioni centrali e Campania con neve sull’Appennino mediamente dai 1500-1600 metri. Nel corso del pomeriggio attese nubi su gran parte d’Italia, ma con scarsi fenomeni perlopiù relegati alla Sardegna e tra basso Lazio e Campania. Nuovo peggioramento dalla sera sulle regioni di Nordovest con fenomeni nevosi tra basso Piemonte ed entroterra della Liguria di Ponente dai 400-500 metri in calo sin verso i 200-300 metri nella prima parte della notte. Nuovo peggioramento anche sul resto del centro-nord e Campania con fenomeni diffusi, anche temporaleschi sui settori tirrenici. La giornata risulterà più asciutta su Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata, ma con nubi di passaggio.

Domenica incerta sul Triveneto e parte del centro-sud

Ciclogenesi pari a 995 hPa in transito sul Mediterraneo centrale. Attesa una giornata di domenica con molte nubi sull’Italia a cui potranno essere associati nel corso del mattino fenomeni diffusi sul Triveneto e Romagna. Precipitazioni sui settori interni del centro, Marche, Campania, Calabria ed Isole Maggiori con nevicate sull’Appennino centrale dai 900-1100 metri. Giornata che si manterrà incerta anche nel corso del pomeriggio ed ore serali al sud e settori tirrenici, migliora al nord.

Prima parte della prossima settimana con momentaneo miglioramento

Avvio della prossima settimana che farà registrare un momentaneo miglioramento sull’Italia, seppur con molte nubi di passaggio. Qualche fenomeno potrà attardarsi sulle due Isole Maggiori, Campania, Calabria e Salento. Nuovo intenso peggioramento da martedì con fenomeni anche intensi.

