Meteo – Nuovo affondo perturbato in arrivo la prossima settimana, attesa tanta pioggia e neve localmente a bassa quota

Meteo incerto sull’Italia

Situazione sinottica a scala europea caratterizzata da un anticiclone ritirato a ridosso delle Azzorre, favorendo il transito del flusso umido perturbato principale alle medie-basse latitudini europee. In tal modo una serie di impulsi instabili transitano sul bacino del Mediterraneo, portando condizioni di maltempo ed un graduale calo termico, ma senza eccessi.

Avvio di settimana più stabile al centro-nord, fenomeni al sud

Impulso perturbato scivolerà rapidamente verso sud-est ad avvio di settimana, favorendo un miglioramento del tempo su parte dell’Italia. Giornata di lunedì attesa nel complesso asciutta al centro-nord, salvo residui fenomeni sui settori interni del centro. Precipitazioni che interesseranno le due Isole Maggiori, Campania, Calabria e Basilicata con nevicate sui rilievi mediamente dai 1100-1400 metri.

Nuovo intenso peggioramento tra martedì e mercoledì

Giornata di martedì che farà registrare un nuovo intenso peggioramento tra il pomeriggio e la sera sulle regioni settentrionali, Sardegna e del medio Tirreno con precipitazioni che risulteranno anche intense nottetempo con rischio nubifragi. Neve sulla Alpi a bassissima quota del basso Piemonte. Profonda ciclogenesi con valori barici al suolo attesi attorno ai 990 hPa transiterà mercoledì sul Mar Ligure, alimentando la fase di maltempo con fenomeni diffusi e rischio nubifragi.

Tornano forti venti e mareggiate

Profonda ciclogenesi attesa tra martedì e mercoledì attiverà anche forti venti dapprima meridionali e poi occidentali su tutto il Paese. Le raffiche potrebbero toccare i 100 km/h con nuove mareggiate attese sulle coste esposte.

