Meteo – Prossima settimana tra rimonta anticiclonica e arrivo di una goccia fredda. Vediamo la tendenza

Italia verso un peggioramento delle condizioni meteo

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Dopo una lunga fase secca e con caldo anomalo che si è protratta per tutto ottobre ed anche nei primi giorni di novembre, un peggioramento delle condizioni meteo è atteso in Italia dalle prossime ore. Un impulso instabile in arrivo dall’Atlantico settentrionale, dove è presente una profonda circolazione depressionaria, si sta dirigendo verso il Mediterraneo, con approfondimento di un minimo al suolo sul Nord Italia entro la mattinata di domani. Questo porterà un peggioramento meteo ed un calo termico, come vedremo di seguito. Ma questo potrebbe durare poco.

Piogge e temporali in arrivo a partire dal Nord Italia

Già nel pomeriggio odierna delle piogge da Isolate a sparse inizieranno ad interessare il Nord-Ovest. Peggioramento meteo che entrerà nel vivo nel corso della prossima notte con piogge e temporali diffusi al Nord, sulle regioni tirreniche del Centro e sulla Sardegna. Non sono esclusi locali fenomeni a carattere di nubifragio specie su Liguria e Friuli Venezia Giulia. Inoltre, torna anche le neve fino a quote medie sulle Alpi. Giornata di domani che vedrà il maltempo spostarsi lentamente verso il Sud Italia, con fenomeni più intensi sui settori tirrenici.

Weekend con graduale miglioramento meteo ma clima fresco

Nel corso del weekend il minimo al suolo scivolerà verso sud fino a raggiungere lo Ionio entro la notte tra sabato e domenica. Sabato quindi con condizioni meteo ancora instabili al Sud e sul medio versante adriatico, con piogge sparse e temporali, localmente anche intensi, mentre il tempo sarà stabile sul resto della Penisola con ampi spazi di sereno al settentrione. Giornata di domenica che vedrà invece un miglioramento su tutta l’Italia, con residue piogge solo sulle regioni ioniche e sulla Sicilia, comunque in fase di esaurimento. Si avranno anche delle graduali schiarite, fino a portare cieli sereni anche al Sud entro la serata. Temperature in ulteriore calo, anche su valori di 2-4 gradi sotto l medie del periodo.

Alta pressione in rimonta già nella prossima settimana

Nella giornata di domenica, il vortice depressionario si muoverà dallo Ionio verso la Grecia e fino a raggiungere il Mar Egeo entro la serata. Nel frattempo l’alta pressione inizia a rimontare da sud-ovest sul Mediterraneo. Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS mostrano per la prima parte della prossima settimana una rimonta dell’anticiclone africano che si estenderà su Mediterraneo ed Europa centro-orientale, con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Questo porterà condizioni meteo generalmente stabili sull’Italia ed anche le temperature torneranno ad aumentare grazie alla risalita di aria calda da sud-ovest, ma si porteranno su valori solo leggermente sopra la media del periodo. Verso metà settimana potrebbe però arrivare sul Tirreno una goccia fredda, portando forte maltempo al Nord-Ovest, regioni tirreniche e Isole Maggiori. Ovviamente la distanza è elevata e quindi l’evoluzione molto incerta. Per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo sul nostro sito internet.

