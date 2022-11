Meteo Italia – maltempo ai nastri di partenza, piogge e temporali in arrivo nelle prossime ore, calo termico

Novembre si movimenta, peggioramento meteo ai nastri di partenza

Vortice depressionario posizionato sull’Atlantico che sta per inviare un impulso perturbato verso il Mediterraneo. Mese di novembre che si movimenta un po’ sotto il profilo meteo con una fase di maltempo che ci accompagnare fino al primo weekend del mese. Piogge e temporali già nelle prossime ore a partire dalle regioni del Nord Italia. Fenomeni che poi interesseranno anche il Centro-Sud accompagnati da un generale calo delle temperature.

Piogge e temporali in arrivo dalla serata, vediamo l’evoluzione meteo nel breve termine

Tra pomeriggio e sera nuvolosità in aumento sulle regioni del Centro-Nord dove avremo le prime piogge sparse specie al Nord-Ovest. Peggioramento meteo che entrerà nel vivo nel corso della prossima notte con piogge e temporali diffusi al Nord, sulle regioni tirreniche del Centro e sulla Sardegna. Neve in arrivo sulle Alpi fino a quote medie. Giornata di Venerdì che vedrà il maltempo estendersi verso le regioni del Sud Italia a causa della discesa del vortice depressionario, fenomeni più intensi sui versanti tirrenici.

Meteo weekend: maltempo che insiste al Centro-Sud, migliora al Nord ma con temperature in calo

Principali modelli meteo che mostrano all’inizio del primo weekend di novembre una circolazione depressionaria con un minimo al suolo al Sud Italia. Questa porterà condizioni meteo instabili al Sud e in parte anche al Centro nel corso di Sabato con piogge e temporali localmente anche intensi. Miglioramento atteso invece sulle regioni del Nord. Temperature in calo e qualche fiocco possibile anche sulle cime dell’Appennino. Domenica ancora fenomeni al Sud ma in attenuazione.

Prossima settimana sembra rimontare l’alta pressione seppur con qualche possibile disturbo

Sul finire del weekend il vortice depressionario responsabile del maltempo si sarà spostato verso la Grecia. Con l’inizio della prossima settimana dunque novembre potrebbe continuare non molto diverso da quanto visto fino ad ora. Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano una rimonta dell’alta pressione. Unica differenza è che l’anomalia termica, almeno per questa prima decade di novembre, dovrebbe risultare più contenuta.

