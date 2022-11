Meteo – Perturbazione in arrivo in Italia, prime piogge e temporali dal pomeriggio. A seguire maltempo intenso

Impulso instabile verso il Mediterraneo centrale

Buongiorno e buon giovedì cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una profonda depressione presente in Atlantico a nord delle Isole Britanniche con valori di pressione al suolo fino a 980 hPa e che sta inviando un impulso instabile in discesa verso il Mediterraneo. Questo approfondirà un minimo di pressione al suolo sull’Italia settentrionale entro le ore notturne e poi scorrerà lungo la Penisola. Condizioni meteo quindi in peggioramento sull’Italia. Vediamo di seguito cosa aspettarci.

Prime piogge e temporali in arrivo dalla giornata odierna

La mattinata odierna trascorrerà ancora piuttosto stabile sull’Italia. A partire dal pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare al Nord, con piogge sparse in arrivo sulle regioni di Nord-Ovest. Nel corso delle ore serali instabilità in aumento con piogge sparse, acquazzoni e temporali in estensione a tutto il Nord e la Toscana. Durante la notte maltempo in estensione anche alle regioni centrali, con fenomeni anche intensi sulle regioni tirreniche e al Nord-Est e non si escludono locali fenomeni a carattere di nubifragio soprattutto sul Friuli Venezia Giulia.

Venerdì con maltempo, calo termico e neve sulle Alpi

Nella giornata di venerdì, con un minimo di pressione al suolo sul Nord Italia e in scorrimento verso sud, avremo un fronte instabile che al mattino porterà piogge e temporali sparsi ancora al Nord-Est e sulle regioni centrali, con ancora il rischio di locali nubifragi sul Friuli. Aria fredda che inizia a fare il suo ingresso, portando un calo delle temperature ed anche il ritorno della neve in montagna. Tra la notte e la mattinata sulle Alpi potremmo avere delle nevicate anche abbondanti, localmente anche sotto i 1500 metri. Nella seconda parte della giornata il maltempo si sposterà verso sud, con piogge e temporali sparsi al Sud e sulle Isole Maggiori e qualche fenomeno anche sulle regioni centrali.

Meteo weekend: maltempo che insiste al Centro-Sud, migliora al Nord ma con temperature in calo

Principali modelli meteo che mostrano all’inizio del primo weekend di novembre una circolazione depressionaria con un minimo al suolo al Sud Italia. Questa porterà condizioni meteo instabili al Sud e in parte anche al Centro nel corso di Sabato con piogge e temporali localmente anche intensi. Miglioramento atteso invece sulle regioni del Nord. Temperature in calo e qualche fiocco possibile anche sulle cime dell’Appennino. Domenica ancora fenomeni al Sud ma in attenuazione.

