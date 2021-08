METEO – Prossima settimana tra SOLE e TEMPERATURE roventi al Sud e TEMPORALI al Nord secondo GFS. La TENDENZA

Correnti nord-occidentali sulla Penisola Italiana

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Una vasta area depressionaria è presente sull’Europa centro-settentrionale centrata sulla Scandinavia e in espansione tra Penisola Balcanica ed Europa orientale. Un vasto e robusto promontorio anticiclonico è presente sull’Europa occidentale e si spinge fino alle Isole Britanniche. Tutto questo favorisce la discesa di correnti nord atlantiche sul nostro Paese, con conseguente calo termico e maggiore instabilità.

Calo termico sull’Italia con piogge e temporali su alcune regioni

Le correnti nord-occidentali che in questi giorni interesseranno l’Italia saranno molto più fresche e porteranno una attenuazione del caldo. Già nella giornata di ieri l’aria più fresca ha raggiunto le regioni centro-settentrionali e nella giornata odierna raggiungerà anche il Sud Italia. Cosi dalla giornata odierna e fino a quella di venerdì avremo un clima senza caldo eccessivo, con temperature che torneranno in media con quelle del periodo. L’aria fresca in quota porterà anche maggiore instabilità con acquazzoni e temporali pomeridiani nelle zone interne del Centro-Sud. Ma le condizioni meteo torneranno a cambiare nel weekend.

Sole e caldo nel weekend per la rimonta dell’anticiclone africano

Andando verso il weekend i principali modelli matematici confermano una rimonta dell’anticiclone africano sul Mediterraneo occidentale, il quale si va ad estendere fino all’Europa Balcanica. Allo stesso tempo una goccia fredda raggiunge le Isole Britanniche. Tale situazione sinottica porterà maggiore stabilità sull’Italia ed avvezione di aria calda su Sardegna e regioni centro-settentrionali. Il fine settimana sarà dunque all’insegna del bel tempo su tutto il Paese, con piogge solo sui settori alpini e sole splendente altrove. Al Centro-Nord e sulla Sardegna le temperature subiranno un importante aumento, arrivando a sfiorare i 36-38°C. Tanto sole ma con caldo meno intenso al Sud. Vediamo ora la tendenza meteo per l’inizio della prossima settimana.

