METEO – Aria fresca in quota porta PIOGGE, ROVESCI e TEMPORALI anche intensi su alcune regioni. Vediamo dove

I principali modelli modelli matematici continuano a confermare per i giorni del weekend la risalita dell’ anticiclone africano sul Mediterraneo occidentale e promontorio esteso fino Penisola Balcanica. Una goccia fredda si andrà invece a posizionare tra le Isole Britanniche e la Francia settentrionale. Tale configurazione barica porterà sulla Penisola Italiana tempo stabile e cieli soleggiati da nord a sud con piogge solo sull’arco alpino . Anche le temperature torneranno a salire, con l’ avvezione calda che interesserà principalmente la Sardegna e le regioni centro-settentrionali e su queste regioni i valori massimi arriveranno a sfiorare i 36-38°C. Meno caldo invece sulle regioni del Sud. Ma andiamo ora a vedere l’instabilità che ci interesserà in questi giorni della settimana, con temporali anche intensi.

L’ingresso di aria fresca sulla Penisola Italiana è già iniziato nella giornata di ieri ed ha portato un’attenuazione del caldo sulle regione centro-settentrionali, mentre le temperature erano ancora alte su quelle meridionali. Ma nella giornata odierna le correnti nord-occidentali raggiungeranno anche il Sud Italia e renderanno il clima più gradevole su tutta la Penisola fino a venerdì. Infatti in questi giorni le temperature saranno in linea con le medie del periodo. L’aria fresca porterà anche dell’instabilità, ma di cui parleremo nell’ultimo paragrafo. Si tratterà comunque di una breve parentesi e le condizioni meteo torneranno a cambiare nel weekend.

Acquazzoni e temporali attesi oggi e nei prossimi giorni

Come abbiamo detto in precedenza la Penisola Italiana in questi giorni centrali della settimana sarà interessata dallo scorrimento di aria più fresca in quota che porterà maggiore instabilità, specie nella giornata di venerdì quando ad una quota di 500 hPa (circa 5500 metri) avremo una temperatura di -12/-14°C sulle regioni centro-meridionali. Durante le ore pomeridiane di queste giornate nelle zone interne del Centro-Sud e soprattutto Lazio, Abruzzo, Molise e Campania l’attività convettiva porterà allo sviluppo di rovesci e temporali. Nella giornata odierna i temporali interesseranno le zone interne di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata, con locali temporali anche sulla costa ionica della Puglia. Sul Lazio e la Campania degli acquazzoni si spingeranno fino alle zone sub-costiere come la città di Roma. Anche nella giornata di domani qualche acquazzone e temporale sarà possibile nelle zone interne del centro-sud, ma come appena detto è nella giornata di venerdì che l’instabilità sarà maggiore. Infatti nel pomeriggio di tale giornata piogge e temporali sparsi a tratti anche intensi colpiranno Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Umbria, ma anche Toscana meridionale e fino alla Basilicata ed Alta Calabria. Localmente i fenomeni potranno essere molto intensi specie sull’Appennino abruzzese.