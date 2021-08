METEO – WEEKEND estivo con SOLE ovunque e CALDO in aumento al Centro-Nord. La TENDENZA

Aria più fresca in transito sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Una vasta area depressionaria è presente sull’Europa centro-settentrionale con minimo di pressione al suolo di circa 990 hPa centrato sulla Penisola Scandinava. Un saccatura depressionaria ed essa associata si sta espandendo sulla Penisola Balcanica e tale configurazione barica favorisce lo scorrimento sull’Italia di aria proveniente dai quadranti nord-occidentali, le quali risultano più fresche rispetto all’aria già presente sulla nostra Penisola, con conseguente attenuazione del caldo e maggiore instabilità.

Calo termico anche al Sud nella giornata odierna

L’aria più fresca proveniente dai quadranti nord-occidentali nella giornata di ieri ha raggiunto le regioni centro-settentrionali portando una attenuazione del caldo, mentre era ancora intenso sulle regioni meridionali. Ma nella giornata odierna l’aria fresca arriverà anche al sud portando un generale calo termico, con temperature che tornano in media con quelle del periodo e il clima sarà dunque più gradevole. Ma sarà una breve parantesi di qualche giorno, come poi vedremo nell’ultimo paragrafo.

Piogge e temporali possibili nei prossimi giorni

Come abbiamo appena detto, nella giornata odierna e fino alla giornata di venerdì la Penisola Italiana sarà interessata da correnti più fresche in quota che porteranno condizioni meteo localmente instabili specie nelle zone interne del Centro-Sud. Già nel pomeriggio odierno sono attesi acquazzoni e temporali sparsi soprattutto su Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata e coste ioniche della Puglia. Instabilità pomeridiana anche nei giorni di giovedì e venerdì con acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sui settori interni delle regioni centro-meridionali. Ma vediamo di seguito la tendenza meteo per il weekend.

