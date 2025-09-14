Meteo – Prossime ore permane l’allerta della Protezione Civile su alcune regioni per residui disturbi, i dettagli

Situazione sinottica

Bacino del Mediterraneo interessato da un campo d’alta pressione, specie sui settori centro-meridionali, con valori al suolo livellati attorno ai 1020 hPa. Flusso umido perturbato principale che scorre sul centro-nord Europa, riuscirà ad interessare in parte anche il Mediterraneo settentrionale determinando un peggioramento del tempo su parte del nord Italia.

Domenica stabile su tutto il Paese, salvo residui disturbi

Alta pressione in ripresa sull’Italia. Giornata di domenica che vedrà un miglioramento del tempo per l’allontanamento verso levante dell’impulso instabile. Al mattino attesi addensamenti su Liguria, alta Toscana e Triveneto, con occasionali acquazzoni sull’Alto Adige e levante ligure. Nubi medio-alte di passaggio anche sulle regioni centrali, Sardegna, Campania e Molise con occasionali acquazzoni sull’alta Toscana. Nel corso del pomeriggio tempo mediamente asciutto su tutta l’Italia, ma con schiarite alternate ad addensamenti medio-alti. Stellato nottetempo.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per oggi (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, Liguria di levante, Toscana centro-settentrionale, Romagna, Umbria, Marche, Lazio orientale e settori costieri di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati su Friuli Venezia Giulia, Liguria di levante, Toscana settentrionale, Romagna e Marche settentrionali.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti dai quadranti occidentali sulle coste settentrionali di Toscana e Sardegna, in attenuazione.

Mari: localmente molto mossi il Mar Ligure meridionale e i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Domenica 14 settembre 2025:



ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Umbria: Chiascio – Topino

