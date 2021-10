METEO – Quota NEVE in ulteriore CALO sulle regioni del centro ITALIA in APPENNINO, ecco la situazione in tempo reale

Freddo e neve in Italia, grazie all’ulteriore apporto di freddo

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Con l’arrivo della settimana centrale di ottobre è tornato il maltempo al centro-sud, mentre al nord come abbiamo già specificato nei precedenti editoriali le condizioni meteo risultano pienamente stabili. Non sono mancate le nevicate in montagna nel fine settimana, che stamattina hanno subito un ulteriore calo come vedremo più tardi. Il freddo si fa sentire in Italia, con temperature che al momento risultano più basse di 6-8°C rispetto alle medie. Vediamo quali sono le condizioni meteo attuali, osservando le ultime analisi sinottiche.

Condizioni meteo instabili, in compagnia di una goccia fredda in quota

La situazione sinottica attuale vede una massa d’aria fredda in quota, posizionata sul Mediterraneo centro-orientale; dall’altra sull’Europa occidentale un promontorio d’alta pressione si erge fino a lambire la Gran Bretagna, abbracciando Francia e Spagna. Da mercoledì una nuova saccatura d’aria fredda si sposterà dalle alte latitudini europee, fin verso l’italia e i paesi dei Balcani.

Da mercoledì nuovo impulso freddo

Sembra ormai confermata una nuova fase di maltempo per la seconda parte della settimana corrente, che vedrà una saccatura d’aria fredda spingersi dalla Scandinavia fin verso le nostre latitudini. Questa configurazione potrebbe apportare non solo un nuovo calo delle temperature al centro-sud, ma anche un altro assaggio di tempo invernale con neve che potrebbe far ritorno a quote medio-basse sull’Appennino. Le precipitazioni nevose stamani hanno fatto ritorno sulle regioni Adriatiche a partire dai 1500 metri di quota, con fiocchi coreografici anche più in basso.

