METEO – RAFFICA di TEMPORALI e possibili NUBIFRAGI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Alle porte dell’ Italia un nuovo impulso perturbato i cui effetti si iniziano a percepire già nella serata corrente sulle zone più settentrionali dello stivale ( ecco quali ). Per domani un nuovo fronte di maltempo farà ingresso da ovest e interesserà gran parte del nord con fenomeni anche piuttosto intensi soprattutto sulle Alpi e Prealpi nordoccidentali, ma localmente anche in pianura possibilmente a carattere di nubifragio. Piogge e temporali verosimilmente intensi anche in alta Toscana. Possibili rovesci o temporali, isolati o sparsi, sul resto dei settori centrali. Relativamente più stabile e asciutto sul resto dello stivale.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 19 settembre 2021:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Orobie bergamasche

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Lombardia: Appennino pavese, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica

Piemonte: Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt.