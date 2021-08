METEO – RAFFICA di TEMPORALI NO STOP in arrivo in ITALIA, ESTATE in grave DIFFICOLTA’

Alta pressione in ritirata, a spuntarla sono le correnti atlantiche

Da qualche giorno a questa parte assistiamo sul territorio nazionale al ritorno del maltempo con temporali, a causa di un netto arretramento da parte dell’Anticiclone che nel passato weekend aveva comunque portato condizioni meteo di prevalente o generale stabilità e con clima pienamente estivo. La ritirata dell’Alta pressione favorisce l’ingresso di correnti più fresche e instabili di natura atlantica, responsabili appunto dell’instabilità delle ultime ore.

Il maltempo si è azionato soprattutto al centro-sud questo pomeriggio

Come spesso accade nel corso della stagione estiva, l’instabilità è scoppiata nella giornata odierna nel corso del pomeriggio con la formazione di temporali localmente anche intensi che hanno interessato la dorsale appenninica centro-meridionale. Qualche fenomeno anche al nord in particolare sulle Alpi nordorientali e su quelle Marittime. I fenomeni sono stati peraltro spesso associati ad un calo delle temperature, che risultano comunque generalmente più fresche rispetto ai giorni scorsi, eccezion fatta per qualche località siciliana soprattutto orientale.

Prossime ore verso un miglioramento ma con fenomeni residui, prossimi giorni la situazione non cambierà

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo sulla nostra Penisola andranno generalmente migliorando, con qualche schiarita sulle regioni settentrionali. Addensamenti più o meno consistenti continueranno invece ad interessare le regioni centro-meridionali, dove sarà possibile comunque qualche fenomeno residuo anche temporalesco (scopri dove). Estate dunque in difficoltà e nei prossimi giorni non sono attesi cambiamenti rilevanti, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.