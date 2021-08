METEO – WEEKEND tra ritorno del CALDO e residui TEMPORALI; i dettagli

Meteo Weekend, la situazione sinottica

Meteo – Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica a scala europea è caratterizzata dal transito del flusso umido oceanico alle medie-alte latitudini europee. Sulle Nazioni sudoccidentali ed il Mediterraneo, dopo il passaggio di una blanda ansa depressionaria, la pressione è in nuovo aumento; sull’Italia il weekend trascorrerà mediamente stabile e con caldo in nuovo aumento, salvo locali disturbi. A seguire possibile passaggio temporalesco con nuovo calo termico. Vediamo tutti i dettagli nel prosieguo dell’articolo.

Torna il caldo nel weekend

Meteo – Dopo la “rinfrescata” avvenuta nel corso della settimana, riportando le temperature vicine alle medie del periodo ed alla fine del caldo intenso su tutto il Paese, le colonnine di mercurio torneranno a salire nuovamente nel corso del weekend. L’allontanamento verso levante dell’ansa depressionaria, determinerà l’espansione dell’anticiclone sull’Italia, favorendo il ritorno del caldo. Le temperature massime toccheranno nel corso del weekend i +33/+35°C sui settori di pianura, con picchi di +36/+37°C sul Metaponto, sull’Emilia-Romagna ed occasionalmente sull’Umbria. Non si raggiungeranno comunque i picchi registrati nei giorni scorsi, ma si tornerà con temperature al di sopra delle medie del periodo.

Residui temporali di calore sui settori montuosi

Meteo – L’instabilità che negli ultimi giorni è tornata ad interessare le zone interne del centro-sud e localmente i settori alpini, tenderà a riassorbirsi nel corso del weekend. Tuttavia, saranno ancora possibili locali temporali nel fine settimana. In particolare nella giornata odierna i fenomeni sono attesi durante le ore pomeridiane a ridosso della Sila e dell’Aspromonte per quanto riguarda la Calabria, così come sui Monti Iblei ed Erei per quanto riguarda la Sicilia. Locali temporali o acquazzoni potranno svilupparsi anche nel Cilento, tra l’Appennino Laziale meridionale e quello Abruzzese, Appennino Ligure e sul Trentino-Alto Adige. Domenica che vedrà un’ulteriore assorbimento dell’instabilità al centro-sud , mentre acquazzoni e temporali potranno tornare ad interessare i settori alpini. Bel tempo prevalente lungo le coste ed in pianura.

CONTINUA A LEGGERE