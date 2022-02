METEO – RAFFICHE di VENTO BURRASCOSE in arrivo in ITALIA fin sui 100km/h nel WEEKEND: i dettagli

La progressione di una saccatura di origine artica che dunque metterà il Mediterraneo centrale nel mirino durante il prossimo weekend, non riporterà in Italia solamente nevicate e possibili temporali con fenomeni localmente anche intensi, ma causerà anche un rinforzo della ventilazione, principalmente dai quadranti settentrionali, sulla nostra Penisola. Stando infatti ai principali centri di calcolo , le raffiche di vento saranno particolarmente burrascose, vediamo dove.

A partire dalla giornata di domani venerdì 25 febbraio il maltempo comincerà ad estendersi sull’ Italia, fino a colpire gran parte delle regioni centro-meridionali entro il prossimo fine settimana, quello di carnevale. La perturbazione si fa carico di correnti anche particolarmente fredde di origine artica, che porteranno, sempre nel weekend, la neve a quote molto basse ( scopri dove ). Non escluso anche il ritorno localizzato di temporali.

Nella giornata odierna le condizioni meteo sono apparse ancora generalmente stabili, anche se risulta evidente sulla nostra Penisola un aumento della copertura nuvolosa che ha generato e genererà in serata qualche localizzato piovasco su alcuni settori dell’alto versante tirrenico ( scopri quali ). Si tratterà di un primo segnale di cedimento dell’Alta pressione che si manifesterà in maniera più evidente nei prossimi giorni.

Raffiche fino quasi i 100km/h

Nella giornata di sabato 26 febbraio si avrà un rinforzo della ventilazione sui settori tirrenici centrali, con raffiche che localmente sfioreranno i 100km/h. Stesso discorso è applicabile per la Calabria jonica e in particolare il crotonese per la giornata di domenica 27. Nello stesso giorno inoltre, la bora spirerà anche oltre i 100km/h. Raffiche sostenute comunque anche sul resto del Paese, eccezion fatta per gran parte delle regioni settentrionali.