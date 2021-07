METEO – Record di CALDO ASSOLUTO in NORD EUROPA mai registrata una TEMPERATURA simile in SCANDINAVIA

Focus maltempo – Il transito di un cavo d’onda di origine atlantica permetterà il passaggio di un fronte perturbato sulle regioni del nord Italia. Attese già precipitazioni al mattino dell’8 luglio su Piemonte e Valle d’Aosta. Nel corso del pomeriggio attesa forte instabilità su tutto il settentrione, dove sono attesi forti temporali . Da monitorare con particolare attenzione il Piemonte, in quanto al momento, dalle ultime simulazioni dei modelli matematici, l’energia messa a disposizione sarà tale da generare fenomeni di forte intensità. Anche in serata saranno ancora possibili precipitazioni, che si andranno ad esaurire nel corso della notte. Sulla Scandinavia intanto il caldo si fa sentire con vigore: è stato registrato infatti il record assoluto di temperatura al di sopra del 70° parallelo a nord.

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Giornata pienamente soleggiata, grazie all’influenza dell’anticiclone africano, che con il suo caldo alito permetterà un notevole innalzamento delle temperature. Si denota la presenza di nuvolosità sulle regioni del nord-ovest, grazie al passaggio di un centro di bassa pressione , attualmente situato in prossimità della Gran Bretagna. Nei prossimi giorni l’avvezione d’aria calda porterà con sé ingenti quantità di pulviscolo sahariano in sospensione, che “sporcherà” i cieli della nostra città e di gran parte d’Italia. Proprio ieri un’area di alta pressione (attualmente situata a ridosso del comparto Euro-Asiatico), ha determinato temperature decisamente elevate sulla Scandinavia, alcune da record. Nel frattempo le temperature andranno ad aumentare in Italia, con valori piuttosto elevati . Ecco quando.

Nuovo record di temperatura registrato in Scandinavia, ecco quanto accaduto

Temperatura record – Dopo il caldo estremo registrato in Canada, arrivano nuove preoccupanti notizie dal continente europeo: nella giornata di ieri è stato registrato il record di temperatura massima a nord del 70° parallelo, che delimita il Circolo Polare Artico: la stazione meteorologica di Banak, ha segnato una temperatura di +34,3°C. Sempre sulla costa artica i valori di temperatura non sono stati da meno: basti pensare ai +33°C di Tanabru ed ai +31°C di Båtsfjord. Questi valori risultano mediamente al di sopra della norma di 10-15°C; situazione molto difficile anche considerando il caldo che si è palesato nel mese di giugno: in Finlandia è stato registrata la temperatura più elevata dal 1914 nella località di Kevo. Il dato evidenzia un valore di +33,6°C. Nello stesso paese sono stati battuti ulteriori record di temperatura massima per giugno, ben al di sopra dei +30°C.