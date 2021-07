METEO – Pausa dell’ESTATE nella prossima settimana, con PIOGGE, ACQUAZZONI e TEMPORALI. Ecco la TENDENZA

Torna l’anticiclone africano sulla Penisola Italiana

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. A partire dalla giornata odierna un promontorio anticiclonico di origine africa tenderà a rimontare sul Mar Mediterraneo portando stabilità sulla Penisola Italiana. Allo stesso tempo un’area depressionaria atlantica tende ad estendersi verso sud in direzione della Penisola Iberica e favorendo il richiamo di aria calda da continente africano verso il nostro Paese. Nelle giornata di oggi e domani avremo dunque tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio italiano, salvo nuvolosità sulle Alpi occidentali nella giornata di domani con possibili piogge o temporali.

Picco del caldo a metà settimana ma anche nubi, piogge e nubifragi

Nelle giornate di mercoledì e giovedì la saccatura atlantica si muoverà verso est avvicinando alla nostra Penisola e tra la serata di giovedì e la mattinata di venerdì transiterà sulle regioni settentrionali. In queste giornate avremo molte nubi al Centro-Nord, in particolar modo sulle regioni nord-occidentali. Nella giornata di mercoledì avremo piogge sui settori alpini e in locale sconfinamento su Piemonte e Lombardia, mentre nella giornata di giovedì saranno le precipitazioni saranno intense e diffuse su tutte le regioni settentrionali, con acquazzoni e temporali. Tra la serata e la notte su venerdì le piogge risulteranno molto intense con violenti temporali sparsi anche a carattere di nubifragio, con possibili disagi alla popolazione per locali allagamenti. Al Centro-Sud avremo invece tempo stabile con temperature in ulteriore aumento e verranno superati i 40°C.

Inizio weekend soleggiato ma domenica arriva il maltempo

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, dopo il maltempo di giovedì, nelle giornate di venerdì e sabato le condizioni meteo tornano a migliorare grazie all’alta pressione in rimonta sulla Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale. In queste giornate avremo tempo stabile e soleggiato ma con clima più fresco grazie alle correnti nord-occidentali. Ma nella giornata di domenica è in arrivo un nuovo impulso instabile che porterebbe maltempo sulle regioni centro-settentrionali, con piogge, rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio. Qualche pioggia potrebbe raggiungere anche le regioni meridionali. Vediamo ora la possibile evoluzione per l’inizio della prossima settimana.

