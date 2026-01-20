Meteo – Relativo miglioramento in vista con insidia maltempo persistente in Italia: i dettagli

Forte maltempo sferza una parte del nostro Paese, lasciando l’altra ai margini

Il quadro meteorologico del nostro Paese quest’oggi appare diviso a metà, tra il forte maltempo, a tratti anche estremo sulle aree più meridionali dello stivale e la maggiore stabilità al nord. Una circolazione depressionaria nei pressi del Canale di Sardegna è alla base della spaccatura, con piogge, temporali e nubifragi che, da ieri, stanno flagellando la Sardegna tirrenica e le aree joniche della Calabria e della Sicilia.

Allerta massima della Protezione Civile

La situazione che si paventa innanzi a noi risulta piuttosto preoccupante sulle regioni meridionali, con fenomeni incessanti e parecchio intensi. La Protezione Civile, in effetti, aveva già ieri diffuso un’allerta massima per i settori menzionati precedentemente, con il maltempo che si manifesta anche attraverso violente raffiche di vento (anche localmente oltre i 100km/h) e mareggiate con onde alte fino a diversi metri.

Relativo miglioramento tra domani e giovedì

Un relativo miglioramento avanzerà sul nostro Paese tra la giornata di domani mercoledì 21 e quella di giovedì 22 gennaio, in un contesto di tempo perturbato, con i rovesci che si sposteranno verso il medio-basso versante adriatico, dove risulteranno decisamente meno intensi rispetto a quanto stiamo osservando in queste ore sulle aree più meridionali dello stivale, prima di esaurirsi completamente proprio mentre un nuovo peggioramento sembra affacciarsi sulla Sardegna occidentale.

Nuovo peggioramento per giovedì sulla Sardegna occidentale

Mentre le condizioni meteo tenderanno a migliorare sul territorio peninsulare nella giornata di giovedì 22 gennaio, risultando perlopiù stabili e asciutte, fatto salvo residui fenomeni in Puglia, un peggioramento transita nuovamente sulla Sardegna occidentale, sintomo del ritorno sostanzialmente immediato del maltempo che, questa volta, sembra centrarsi su settori diversi del nostro Paese e sulla cui dinamica approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.