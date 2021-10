METEO – Residua INSTABILITA’ in ITALIA ma è ancora ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Il maltempo si sta spostando verso meridione

Il maltempo in queste ore si sta spostando verso meridione prima di esaurirsi completamente a causa del progressivo allontanamento della goccia fredda, in avanzamento verso il Mediterraneo orientale. Così piogge e rovesci (gli ultimi per il momento) interesseranno alcuni settori del sud Italia (scopri quali). Tale tendenza al miglioramento sarà comunque accompagnata da clima piuttosto fresco e sarà in ogni caso breve.

Residua instabilità nella notte, generica stabilità dal pomeriggio

Come scritto in precedenza la goccia fredda si allontanerà definitivamente dal nostro Paese nella giornata di domani martedì 12 ottobre, provocando un miglioramento tangibile delle condizioni meteo in Italia soprattutto a partire dal pomeriggio. Persisteranno in nottata residui rovesci e acquazzoni isolati sulla Puglia e sul settore tirrenico della Sicilia possibilmente fino al mattino. Nel pomeriggio solo locali e rapidi rovesci in Liguria. Nonostante la scarsità dei fenomeni rimane attiva un'allerta meteo per domani per rischio idrogeologico in alcune zone italiane, come vedremo nel presente editoriale, dovuta probabilmente alle piogge pregresse che espongono prolungatamente alcune località al rischio di frane.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: isolate, anche a carattere di breve rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale, Puglia, dal pomeriggio su Liguria e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in generale aumento al Centro-Sud, localmente sensibile. Venti: forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca, su Puglia, Molise e settori ionici di Basilicata e Calabria, in attenuazione nel pomeriggio; in serata localmente forti nord-occidentali sulla Sardegna. Mari: molto mossi il Tirreno centro-meridionale, lo Stretto di Sicilia, l’Adriatico centro-meridionale e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione; dal pomeriggio molto mossi Mare e Canale di Sardegna. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

