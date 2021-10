METEO – ACQUAZZONI e ROVESCI verso graduale attenuazione in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Vortice ciclonico ancora in azione sull’Italia

Da ormai oltre una settimana assistiamo sulla nostra Penisola all’assenza dell’Anticiclone, con le correnti perturbate che, è proprio il caso di dirlo, fanno più il cattivo che il bel tempo, con piogge e temporali frequenti e talvolta anche molto intensi e che non hanno mancato di portare talvolta disagi sul territorio nazionale, soprattutto sui settori adriatici nella seconda parte della scorsa settimana. Anche nella giornata odierna manca una vera e propria figura di Alta pressione sul Mediterraneo centrale, con conseguente maltempo (ancora) in azione.

Maltempo su Abruzzo, Molise e alta Puglia e non solo

Le condizioni meteo anche nella giornata odierna quindi risultano mediamente perturbate sul nostro Paese, in particolare sul settore adriatico, dove insiste una circolazione nordorientale capace di originare piogge talvolta accompagnate da attività elettrica con fenomeni anche intensi. Sull’Appennino abruzzese è peraltro tornata la neve in montagna grazie al calo delle temperature che ha interessato comunque l’intera Italia. Ma i settori adriatici non sono gli unici coinvolti dall’instabilità, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Rovesci anche sul basso versante tirrenico (eccezion fatta per la Campania)

Dunque il maltempo non si concentra unicamente sui settori adriatici, ma si estende anche a parte di quelli tirrenici, in particolare quelli meridionali ad eccezione della Campania che assiste oggi ad un miglioramento dopo le piogge e i temporali di ieri. Piogge e acquazzoni riguardano quindi i settori tirrenici della Calabria e della Sicilia con il tempo che nelle prossime ore, sebbene in graduale miglioramento, continuerà ad essere perturbato sull’Italia stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, vediamo dove.

