METEO – Residue PIOGGE e TEMPORALI in arrivo, ancora ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: isolate o sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Toscana settentrionale e da metà giornata sui settori alpini della Lombardia orientale e sul Triveneto, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: localmente elevate su Pianura Padana e sulle zone interne di Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Venti: inizialmente forti occidentali su Sardegna settentrionale e coste toscane, localmente forti nord-occidentali su Calabria, Basilicata e Puglia, tutti in graduale attenuazione. Mari: localmente molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno centro-meridionale e lo Ionio, con tendenza a generale attenuazione del modo ondoso. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

L'afflusso di correnti settentrionali di origine atlantica determinerà anche nella giornata di domani venerdì 6 agosto condizioni di maltempo, che interesseranno tuttavia le aree più nordorientali della nostra Penisola nel corso del pomeriggio. L'instabilità si manifesterà attraverso piogge e temporali. In serata attesa graduale miglioramento con progressiva cessazione dei fenomeni. Rimane invece stabile al centro-sud, dove l'Anticiclone si preparerà a risalire.

Sono attualmente in azione gli ultimi rovesci e temporali di un peggioramento che tra la serata di ieri e le prime ore di oggi soprattutto ha portato diverse criticità sulle aree più settentrionali del Paese . In particolare, piogge e temporali residui colpiscono le aree più nordorientali dello stivale, con fenomeni localmente anche intensi. Tempo che si mantiene invece stabile altrove, con clima gradevole e temperature nella norma o poco al di sotto.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione di piena di alcuni corsi d’acqua, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 6 agosto 2021:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.