METEO – Violento MALTEMPO TRAVOLGE Varese e provincia in Lombardia, DANNI ingenti e auto intrappolate

Tempo instabile al nord a causa del transito di un cavo atlantico

E’ da questo pomeriggio che su alcune regioni settentrionali della nostra Penisola si evidenzia un peggioramento delle condizioni meteo dovuto all’affondo di un cavo atlantico verso il Mediterraneo centrale. Tale peggioramento si manifesta attraverso la formazione di acquazzoni, temporali localmente anche a carattere di nubifragio e occasionalmente accompagnati da grandine. Si mantiene invece (temporaneamente) stabili sulle regioni centrali e su quelle meridionali, dove il clima risulta quest’oggi estivo, seppur con temperature non paragonabili rispetto a quelle della settimana passata.

Le regioni centrali saranno parzialmente interessate dal maltempo

L’afflusso di correnti più fresche e umide di natura atlantica nel Mediterraneo centrale provocheranno la formazione di piogge e possibili temporali anche su aree più meridionali del Paese: non a caso da questa sera si sta verificando un aumento della copertura nuvolosa sui settori centrali, con possibilità di fenomeni sul medio Tirreno tra la notte e la mattina di domani giovedì 5 agosto. Temperature che caleranno al passaggio delle precipitazioni, specie se intense.

Violento maltempo ha travolto Varese e provincia nel pomeriggio

Come purtroppo spesso accade soprattutto nelle ultime settimane, ancora una volta il maltempo ha colpito le aree più settentrionali dello stivale non senza provocare danni. Dopo aver approfondito quanto accaduto all’estero, in Russia, nel presente editoriale commenteremo quanto avvenuto a Varese e provincia, dove diversi automobilisti sono rimasti intrappolati nei sottopassi allagati e dove si registrano diversi danni, come vedremo nel prossimo paragrafo.

