METEO – Residui TEMPORALI nelle PROSSIME ORE su parte dell’ITALIA, ecco le aree interessate

Meteo in miglioramento sull’Italia, ma con residui disturbi

Meteo – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il weekend proseguirà all’insegna del bel tempo e della stabilità su gran parte del Paese, salvo innocui addensamenti sui settori del medio-alto Tirreno e parte del nord Italia. L’impulso instabile che nella giornata di ieri ha interessato parte delle regioni settentrionali, contribuendo anche all’anomala marea a Venezia, si è rapidamente spostato verso levante; tuttavia, residue infiltrazioni umide meridionali riusciranno a rinnovare acquazzoni e temporali su parte del nordest nelle prossime ore.

Primi temporali in formazione sul Friuli

Meteo – La residua circolazione umida sudoccidentale sta rinnovando addensamenti estesi su gran parte del Triveneto, mantenendo instabile l’atmosfera anche nelle prossime ore. Osservando l’ultima immagine radar i primi forti temporali hanno già preso forma sul Friuli, in particolare tra Alpi e Prealpi Giulie, con vivaci fulminazioni ed accumuli pluviometrici attualmente di 16 mm rilevati dalla stazione meteo di Tolmezzo. Caldo in accentuazione al sud, dove le correnti meridionali favoriscono valori già prossimi ai +39°C nel palermitano e di +38°C nel foggiano.

Temporali ed acquazzoni in accentuazione nel Triveneto nelle prossime ore

Meteo – Nel corso delle ore pomeridiane l’instabilità diverrà più vivace sul Triveneto e parte dell’Emilia-Romagna. Acquazzoni e temporali sono attesi in formazione anche sui settori di pianura, con i fenomeni in risalita dal padovano-rodigino verso il resto del Veneto, lambendo anche il veneziano; nubi convettive in accentuazione anche sul Trentino-Alto Adige e Friuli con temporali che occasionalmente potranno sconfinare sin verso il Venezia-Giulia. Locali temporali non si escludono anche nel ferrarese. Rapido miglioramento nella tarda serata con fenomeni in diffuso riassorbimento. A seguire ci attende una settimana di Ferragosto davvero rovente.

CONTINUA A LEGGERE