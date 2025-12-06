Meteo – Residuo maltempo all’estremo sud: allerta gialla della Protezione Civile per residui temporali

Residuo maltempo all’estremo sud, stabile sul resto d’Italia

Weekend al via con una giornata di sabato caratterizzata da un aumento del campo barico che favorirà un generale miglioramento del tempo. Stabilità al mattino al centro-nord, Sardegna e Campania con tempo asciutto, salvo innocui addensamenti sulla Pianura Padana. Su Puglia, Molise, Basilicata e settori tirrenici di Sicilia e Calabria meridionale attesi addensamenti più compatti con occasionali acquazzoni. Nel corso del pomeriggio stabilità che insisterà al centro-nord e Sardegna, salvo innocue velature di passaggio; residui acquazzoni si attarderanno su Salento e settori tirrenici di Sicilia e Calabria meridionale. Ulteriore miglioramento serale anche al sud con fenomeni in riassorbimento.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, sabato 6 dicembre 2025 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Toscana centro-meridionale costiera, Puglia, Calabria centro-meridionale e settentrionale ionica e Sicilia settentrionale e occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati, specie su settori costieri di Puglia settentrionale e meridionale, Calabria meridionale tirrenica e Sicilia nord-occidentale e settentrionale.

Visibilità: nebbie diffuse al primo mattino e dopo il tramonto su Pianura Padana e Romagna.

Temperature: in sensibile diminuzione nei valori minimi al Nord.

Venti: forti settentrionali al Centro-Sud.

Mari: inizialmente agitati il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia, in attenuazione. Molto mossi i restanti bacini centro-meridionali. Tendente a molto mosso il Mar Ligure in serata.

Allerta meteo gialla: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Sabato 6 dicembre 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica.



